¿Habrá remezón ministerial? MinInterior anticipa “renuncias” y “reorganización del gabinete”

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, habló con medios de comunicación este jueves a la salida de una sesión del Senado. El funcionario confirmó que, como se venía comentando desde hace semanas, el próximo año habrá un nuevo remezón ministerial y una reorganización de la coalición política del Gobierno.

De hecho, Cristo aseguró que el presidente Gustavo Petro ya está al tanto de las eventuales renuncias de algunos de sus funcionarios. De igual forma, que todos los cambios se anunciarían a principios de enero de 2025.

Cristo explicó que "al término de una legislatura y al comenzar la otra, más este año, que es electoral, de inhabilidades de quienes están ocupando ministerios, pues vienen las renuncias y la reorganización del gabinete".

"Ya lo había anunciado el presidente. Obviamente, él toma las decisiones y seguramente se tomarán en el mes de enero, a comienzos de año, para definir la última recta del Gobierno", agregó el ministro del Interior, quien también aclaró que él no saldrá de su cargo. "Yo no voy a renunciar, yo no sé por qué no me dejan pasar la Navidad y los aguinaldos tranquilos. (...) Voy a estar ahí hasta que el presidente lo decida".

"Invito al Congreso a no invadir la esfera constitucional del presidente", les dijo Gustavo Petro a los representantes tras la petición para no ir a la posesión de Nicolás Maduro - EITAN ABRAMOVICH/AFP

En caso de concretarse, este sería el cuarto remezón ministerial durante toda la administración del presidente Petro. Los dos primeros sucedieron en 2023 y llevaron a salir del Ejecutivo a figuras como José Antonio Ocampo y a Cecilia López, entre otros. La siguiente fue en julio, cuando nombró, por ejemplo, a María Constanza García como ministra de Transporte y a Martha Carvajalino al frente del Ministerio de Agricultura.

El cambio más reciente en el gabinete ministerial fue la salida de Ricardo Bonilla como jefe de la cartera de Hacienda por estar presuntamente involucrado en casos de corrupción en la UNGRD.

El ministro Cristo también celebró este jueves la aprobación de la conciliación del proyecto de acto legislativo de autonomía territorial y dijo que "el balance de la legislatura es muy positivo. Hay que reconocerlo al Congreso de la República y a los partidos".

No obstante, y en contraste, lamentó el archivo de la ley de financiamiento y confirmó que el Gobierno planea convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir proyectos pendientes.

Cabe recordar que el Gobierno, con un apoyo menguante en el Congreso, presentó el pasado 10 de septiembre un nuevo proyecto de reforma tributaria, la segunda de la presidencia de Petro, para tapar el déficit de 12 billones de pesos en el presupuesto de 2025, aunque posteriormente el Ejecutivo bajó esta expectativa a 9,8 billones de pesos. Sin embargo, las comisiones económicas del Congreso decidieron el miércoles archivar el proyecto de reforma sin discutirlo porque no lo consideraron apropiado para el momento que vive el país.

