Indalecio Dangond será el ministro de Agricultura del gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció el nombramiento de Indalecio Dangond Baquero como ministro de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno para 2026 - 2030, según un comunicado divulgado por el movimiento Defensores de la Patria y la Oficina de Prensa del presidente electo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Lea además: Estos son los ministros designados por Abelardo de la Espriella para su gobierno

El comunicado señala que su trayectoria ha estado vinculada al campo y que asumirá el Ministerio con una agenda enfocada en el fortalecimiento de la actividad agropecuaria. "Dangond Baquero es el hijo del campo que no concibe su vida lejos del ganado, los cultivos, los ríos y el campesinado".



"El campo volverá a ser el motor del desarrollo de Colombia. Por eso he designado a Indalecio Dangond Baquero como ministro de Agricultura, un hombre que conoce la tierra, entiende a los campesinos y sabe que la riqueza de nuestra Nación comienza en el agro", afirmó De la Espriella en su cuenta de X.



Entre las prioridades anunciadas para su gestión figura la bancarización de 2,5 millones de campesinos, la legalización de los títulos de propiedad de sus tierras y el impulso a la construcción de distritos de riego. Sobre este último punto, el comunicado recoge la afirmación.

El campo volverá a ser el motor del desarrollo de Colombia.



Por eso he designado a Indalecio Dangond Baquero como ministro de Agricultura, un hombre que conoce la tierra, entiende a los campesinos y sabe que la riqueza de nuestra Nación comienza en el agro.



Trabajaremos para… pic.twitter.com/6298oj47B7 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 11, 2026

Publicidad

Formación y trayectoria de Indalecio Dangond

Indalecio Dangond Baquero, además de ser el tio del cantante Silvestre Dangond, tiene 62 años y es administrador de Empresas de la Universidad Externado de Colombia. También relaciona parte de su trayectoria profesional, que incluye cargos como fundador y presidente de Open Loans desde 2011, coordinador financiero del componente de agronegocios del programa MIDAS de USAID, consultor externo de Fedepalma, secretario técnico de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, asesor de despacho en Finagro, asesor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, asesor del Ministerio de Comercio Exterior, director de Planeación Portuaria y director técnico portuario de la Superintendencia de Puertos, además de subgerente de Crédito y Cartera de la Caja de Crédito Agrario.

Además es columnista en nueve periódicos regionales y se ha desempeñado como profesor. Entre sus propósitos mencionados por el movimiento Defensores de la Patria, esta realizar un censo nacional agropecuario, promover el relevo generacional mediante 700 escuelas de emprendimiento rural y avanzar en la sustitución inicial de 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito por palma en Tumaco y cacao en Tibú.

Publicidad

Con la designación de Indalecio Dangond Baquero al frente del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el presidente electo completa hasta ahora el anuncio de 12 ministros para integrar su gabinete.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co