¿Qué se sabe de la primera reunión de Abelardo de la Espriella con sus ministros designados?

Este viernes 10 de julio se dio la primera reunión entre el presidente electo Abelardo de la Espriella y quienes conformarán su gabinete desde el próximo 7 de agosto. El encuentro se dio en la sede de campaña del futuro mandatario en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico.



El lugar contó con un fuerte dispositivo de seguridad. Según se conoció, también estuvo presente en el encuentro el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y los ministros designados: Elsa Noguera, designada como ministra de Transporte; Juliana Gutiérrez, como ministra de Deporte; Rodrigo Lara, como ministro del Interior; Miguel Gómez Martínez, como ministro de Hacienda; Fabio Arjona Hincapié, como ministro de Ambiente; el general (r) Jorge Eduardo Mora, como ministro de Defensa; Mauricio Gómez Amín, como ministro de Comercio; Viviane Morales, como ministra de Educación; Jaime Andrés Beltrán, como ministro de Vivienda; Iván Cancino, como ministro de Justicia; y Omar Bula Escobar, como canciller.



Miguel Gómez Martínez le dio declaraciones a Noticias Caracol y dijo que "lo primero que tiene que hacer el ministro de Hacienda saliente es parar el gasto que sigue desbordado y segundo corregir el problema de que el presupuesto que presentó a consideración del Congreso está desfinanciado en 13 billones de pesos". Al encuentro también ingresó Indalecio Dangón, quien suena para liderar el Ministerio de Agricultura, pero no se ha confirmado oficialmente.

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El equipo de De la Espriella compartió un comunicado pocas horas después del encuentro. "Durante la jornada de este jueves, el presidente electo Abelardo de La Espriella ha sostenido reuniones de trabajo con los ministros designados hasta el momento, como parte del proceso de preparación del Gobierno de la Patria Milagro", comenzaron explicando.

"Los encuentros han permitido avanzar en la articulación de prioridades, líneas de acción y primeras decisiones que deberán implementarse a partir del 7 de agosto, con especial énfasis en orden institucional, seguridad, recuperación económica, eficiencia del Estado y cumplimiento del mandato ciudadano. Cada cartera avanza en la definición de objetivos, coordinación interna y hoja de ruta sectorial para llegar preparada al inicio del nuevo Gobierno, con sentido de urgencia, método y responsabilidad", aseguraro.

