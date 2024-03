Iván Name: “Que no vaya a haber una guerra civil por irresponsabilidad de estar convocando marchas”

El presidente del Senado, Iván Name, lanzó duras declaraciones sobre lo dicho por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó las marchas que convocó la oposición el miércoles 6 de enero.



“Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país, está bien. Siempre habrá fuerzas que, saliendo de los privilegios, no quieren perderlos. Pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren una transformación de Colombia porque no se vive bien”, aseguró el presidente Gustavo Petro por las movilizaciones en distintas ciudades del país.

Ante esto, Iván Name, presidente del Senado, señaló en entrevista con Noticias Caracol Ahora que el presidente Gustavo Petro “no tiene ninguna autoridad para decir con relación a las marchas de ayer nada distinto a que él ha sido convocante de las marchas de antier”.



Y subrayó que “aquí lo que esperamos es que cualquier día no vaya a ver una guerra civil por cuenta de esa irresponsabilidad de estar convocando las marchas”.

Sobre las denuncias del presidente Petro de riesgo de fraude electoral por el software que se usa en las elecciones, Name pidió soportes.

“Yo no entiendo muy bien al presidente porque hace unas críticas, pero no les da soporte. A nosotros nos preocupa mucho que eso lo haya manifestado y vamos a esperar que haya algunos elementos de juicio para hacer todo un debate sobre este tema, porque la democracia se corrompe de la manera más vil cuando su sistema electoral no puede asegurar su transparencia y no dar garantías a la voluntad de la nación y la ciudadanía”, puntualizó Iván Name.

Respuesta a Andrés Calle

Iván Name también se refirió a un mensaje en el que Andrés Calle, presidente de la Cámara, sin nombrarlo lo señalaba de trabar el trámite de las reformas del gobierno.

“A quienes dirigimos corporaciones de elección popular nos debe pesar el deber de respeto y garantía de la democracia para ser promotores de los debates que la ciudadanía reclama. Porque ostentamos la responsabilidad de colaborar armónicamente sin ver las diferencias ideológicas. No podemos ser 'cancerberos' que restringen el libre debate, mejor ser 'la puerta abierta' que le dé vía libre desde la independencia institucional a las controversias que rodean los sueños nacionales de tener un mejor sistema de salud, pensional y laboral”, escribió Calle.

Ante lo que Name dijo: “Seguramente no tiene una mayor ilustración el presidente de la Cámara cuando califica de cancerbero a quienes cuidamos la democracia y presidimos las cámaras, pero claro que hay una gran distancia entre su estilo y el mío, yo no soy empleado del gobierno”.