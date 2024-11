Juan Manuel Santos en Noticias Caracol: Petro y Uribe “son muy parecidos”

El expresidente de Colombia y ganador del Premio Nobel de Paz,Juan Manuel Santos , rompió su silencio. Tras meses de guardar distancia y evitar mayores opiniones públicas sobre los asuntos del país, el exmandatario habló con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, respecto a la situación nacional. Entre otras cosas, se refirió a Álvaro Uribe y Gustavo Petro.

Frente a la pregunta de con cuál de los se quedaría, Santos respondió: "En mi caso, ninguno de los dos porque se fueron a los extremos, se radicalizaron, y hace poco salió un artículo en El País de España... los trinos que se cruzan con odio personal, con unos ataques personales. ¿Y eso qué hace? Ellos tienen muchos seguidores. Eso fomenta el odio en la gente, fomenta la polarización, le da leña al fuego de la polarización, y la polarización lo que hace es volver las democracias inoperantes. Entonces yo añoraría que dejaran de pelear en esa forma y se sentaran a tener acuerdos básicos.

El exgobernante considera que Uribe y Petro, que representan extremos y son tan diferentes en el espectro político, terminan teniendo comportamientos muy similares.

"Son muy parecidos: los dos necesitan enemigos para mantenerse políticamente vivos. Entonces, si no los tienen, se los inventan", recalcó Juan Manuel Santos en Noticias Caracol.

Publicidad

Y el nobel va más allá en esa comparación, pues cree que Álvaro Uribe y Gustavo Petro también tienen semejanzas en otro aspecto de su carácter. "Ambos son peleadores, a ambos les gusta pelear. Entonces, se sienten más cómodos peleando el uno contra el otro que sentándose a hacer acuerdos. Yo sé que hacer acuerdos muchas veces es difícil, pero es lo que las democracias necesitan".

¿Qué opina Santos de las peleas de Petro?

Juan Manuel Santos analizó, por otro lado, las actitudes del presidente Gustavo Petro y las confrontaciones que ha casado con diferentes sectores. "Espero que nuestras instituciones sean lo suficientemente fuertes para no permitir que ese tipo de ataques vayan a afectar la institucionalidad del país. Sí hace daño porque si se taladra y se taladra, algo queda de esa insistencia. Por ejemplo, lo de la Registraduría me parece muy traído de los cabellos. Afortunadamente, todos los exprocuradores salieron a decir que eso no tiene ningún sentido", reflexionó.

Publicidad

Y concluyó: "Las autocracias tienen unas recetas preestablecidas... llegan al poder usando la vía democrática, pero comienzan a socavar las instituciones, a debilitar el poder judicial, a debilitar el poder legislativo, a debilitar la prensa, a apropiarse del sistema electoral y entonces así se quedan. No estoy acusando al presidente Petro, pero algunas de las actitudes pueden interpretarse en esa dirección. Repito, no va a poder, si esa es su intención, no va a poder".

Finalmente, Santos se refirió a la posición del presidente colombiano respecto al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. "Yo se lo dije a Petro, esa negociación que se está queriendo hacer, si se prolonga, se vuelve complicidad con el régimen venezolano, y eso es lo que ha sucedido. Entonces, yo espero que el Gobierno Petro no vaya a reconocer a Maduro cuando Maduro se posesione. El mismo Petro ha dicho que exige para el reconocimiento que se presenten las actas. Las actas no se van a presentar. Entonces, ¿qué va a hacer? Espero que no reconozca a Maduro", subrayó.