Las conclusiones de José Manuel Restrepo tras empalme con Contraloría: "Irresponsabilidad"

Tras la finalización del proceso de empalme entre la administración entrante de Abelardo de la Espriella y la Contraloría General de la República, en el cual se llevaron a cabo alrededor de 62 mesas técnicas, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, calificó la gestión financiera del gobierno de Gustavo Petro como "irresponsable", señalando graves deficiencias en sectores clave como infraestructura, salud, educación y desarrollo social.

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Uno de los puntos más críticos señalados por Restrepo fue el sector transporte, donde denunció una ejecución real de apenas el 13% durante el año de 2025. Según el vicepresidente electo, existe una "una profunda irresponsabilidad grave falta de planeación y de ejecución" en este rubro.

En cuanto al sector energético, la situación para Restrepo es igualmente alarmante debido al incumplimiento en el pago de subsidios de gas y energía, que ya acumulan deudas por casi 5.6 billones de pesos. El vicepresidente electo advirtió sobre "una irresponsabilidad profunda por un riesgo severo de falta de liquidez en el sector de minas y energía donde ha habido incumplimiento en el giro de los subsidios", destacando que el gobierno anterior solo saldó el 25% de dichos compromisos.



El informe de empalme también arrojó resultados negativos para los programas bandera del gobierno saliente. Restrepo fue enfático al describir la gestión de tierras: "Hemos encontrado una reforma agraria falsa que no se cumplió la meta cumplida solo al 18% se había prometido 1.5 millones de hectáreas para ser entregadas en tierras y no se entregó sino el 18%".



En el ámbito social, se denunció la desfinanciación de programas para la población vulnerable y presuntas irregularidades en la contratación para la niñez. Sobre el programa para la vejez, Restrepo aseguró: "No existen los recursos para financiar el programa adulto mayor por casi 3.2 billones de pesos". Asimismo, acerca de la atención a la infancia, dijo: "Encontramos el uso de contratistas que a juicio de la Contraloría no son competentes para atender a la primera infancia esto es aberrante".

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Finalmente, el equipo del nuevo gobierno alertó sobre el impacto de las obras inconclusas, asegurando que se han pagado más de 50 billones de pesos por proyectos que quedaron a medias. A este escenario se suma la advertencia de la Contraloría sobre un hueco fiscal de 30.2 billones de pesos en el presupuesto asignado para el año 2027, lo que , según dijo Restrepo, obligará a la administración de De la Espriella a realizar un esfuerzo fiscal extraordinario desde su primer día de gestión.

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