POLÍTICA  / Los retos de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, y sus conclusiones de la consulta

Los retos de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, y sus conclusiones de la consulta

Para Cepeda, hubo "limitaciones" en la consulta. Sin embargo, los votos fueron "una demostración muy clara" de la fuerza política del Pacto Histórico.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 28 de oct, 2025
