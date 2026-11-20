La ministra de Cultura, Paola Holguín, declaró insubsistente a Julia Daza como directora de la Biblioteca Nacional. La funcionaria había sido suspendida provisionalmente del cargo por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al considerar que no contaba con la experiencia requerida para ejercer el cargo, que había asumido el 1 de octubre.



Desde que asumió la dirección de la Biblioteca Nacional, había inconformidad dentro del ente que se encarga del patrimonio bibliográfico de la nación.

La insubsistencia se dio luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera provisionalmente el nombramiento de Julia Daza, “por no acreditar la experiencia profesional relacionada mínima requerida”.



¿Qué experiencia tiene Julia Daza?

De acuerdo con lo informado en la Biblioteca Nacional tras la posesión de la funcionaria, Daza “es comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana, con estudios de posgrado en Derecho Público e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes. (…) Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público, el ámbito empresarial y la cooperación internacional”.

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También señalaba que se ha desempeñado en “funciones de articulación territorial entre el Gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías del país. Asimismo, ha liderado estrategias corporativas y diplomáticas en Europa y Singapur”.



No obstante, según la demanda presentada ante el tribunal por la congresista Jennifer Pedraza y otros, para dirigir la Biblioteca Nacional, responsable de la red de bibliotecas públicas y que el Estado tiene a lo largo y ancho de todo Colombia, las certificaciones presentadas por Daza “se refieren principalmente a actividades de comunicaciones, relaciones públicas, divulgación institucional y asesoría en entidades públicas y privadas, por lo tanto, no tienen similitud material con las funciones bibliotecarias, de patrimonio documental y coordinación de bibliotecas públicas, que son propias del empleo a proveer”.



Subraya el texto “que la experiencia profesional relacionada fue calculada con base en certificaciones y actividades que no guardan similitud material con las funciones propias del empleo, relacionadas con la dirección de la Biblioteca Nacional, la coordinación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y la formulación de políticas en materia de patrimonio bibliográfico y documental; y que algunas certificaciones de experiencia presentan irregularidades en su acreditación; que la exclusión de cualquiera de varios periodos considerados por la administración impediría alcanzar el mínimo de 72 meses de experiencia profesional relacionada exigido por el manual de funciones del cargo”; además, que “la designada no acredita título profesional en Bibliotecología, pese a que las funciones asignadas al empleo corresponderían a actividades de dirección bibliotecaria comprendidas en dicha regulación especial”.

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