La aerolínea Avianca informó este viernes, 20 de noviembre de 2026, que algunos vuelos podrían presentar cambios durante la jornada debido a los cierres registrados en la mañana en los aeropuertos de Bogotá y Medellín por condiciones meteorológicas. Según la compañía, se trata de una situación ajena a su control. La empresa señaló que mantiene coordinación permanente con las autoridades y los concesionarios aeroportuarios para garantizar la continuidad de las operaciones y reducir las afectaciones para los viajeros.

Ante las interrupciones, Avianca activó un plan de protección para los pasajeros afectados, que contempla cambios de vuelo según disponibilidad y sin cobro de penalidades. Asimismo, indicó que está notificando directamente a los usuarios sobre los ajustes en sus itinerarios y las opciones de reacomodación disponibles. La aerolínea recomendó a los viajeros consultar el estado de sus vuelos a través de sus canales oficiales, realizar el proceso de check-in con anticipación y mantenerse atentos a las notificaciones relacionadas con sus trayectos. El comunicado fue emitido por Avianca este 20 de noviembre, luego de las afectaciones operacionales derivadas de las condiciones climáticas que impactaron las operaciones aéreas en las dos principales terminales del país.

Información importante para quienes viajan hoy, 20 de noviembre.



Conoce más información aquí: https://t.co/zbgfDg4p4G pic.twitter.com/T0KLxITDrZ — avianca te guía (@aviancateguia) November 20, 2026

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ÁNGELA URREA PARRA

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