Este viernes se realiza un nuevo sorteo del chance Dorado Tarde, una de las modalidades que pueden jugar los colombianos de lunes a sábado. Consulte aquí los resultados de la jornada, las cifras que salieron en el sorteo anterior y el horario para verificar su tiquete.

¿Qué número cayó en el Dorado Tarde hoy 20 de noviembre?

El sorteo del Dorado Tarde de este viernes 20 de noviembre de 2026 corresponde al número 7839 y está programado para las 3:30 de la tarde. Una vez finalice la extracción y se conozca el reporte del operador, los participantes podrán comprobar si acertaron las cuatro cifras y la quinta.

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Estos son los datos que debe tener en cuenta para revisar su apuesta:



Número ganador: pendiente de publicación oficial.

Quinta cifra: pendiente de publicación oficial.

El resultado se actualizará cuando esté disponible. Es importante comprobar que las cifras correspondan a la jornada de este viernes y no a un sorteo anterior, pues cada extracción tiene una combinación independiente.



¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m., hora de Colombia. El sorteo de este viernes 20 de noviembre está previsto para ese mismo horario y corresponde al número 7839.

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La transmisión se realiza por Canal UNO, según la información publicada para esta modalidad. Después de la extracción, los resultados pueden consultarse en los portales de información de loterías y en los canales habilitados por el operador.

Quienes participan en este chance deben tener presente que existen dos modalidades: Dorado Mañana y Dorado Tarde. Aunque pertenecen al mismo juego, cada una tiene un horario y un resultado diferente. Por eso, al revisar el tiquete, es necesario identificar cuál de las dos jornadas fue la que se apostó.

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¿Cuál fue el resultado anterior del Dorado Tarde?

En el sorteo del jueves 19 de noviembre de 2026, el Dorado Tarde dejó como número ganador el 3011, acompañado de la quinta cifra 3.

Este fue el resultado de la jornada anterior:

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Fecha: jueves 19 de noviembre de 2026.

Número ganador: 3011.

Quinta cifra: 3.

Sorteo: 7838.

Los jugadores que participaron el jueves pueden utilizar estos datos para verificar sus apuestas. Sin embargo, deben recordar que la combinación anterior no corresponde al sorteo de este viernes.

¿Cómo consultar los resultados del Dorado Tarde?

Para conocer el resultado de la jornada, los participantes pueden revisar los canales de información del juego y los portales que publican los números después de cada sorteo. También es importante conservar el comprobante de la apuesta, ya que este permite confirmar la modalidad, la fecha y las cifras seleccionadas.

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Al momento de verificar el tiquete, tenga en cuenta estas recomendaciones:

Revise la fecha: confirme que su apuesta corresponda al viernes 20 de noviembre de 2026. Identifique la modalidad: compruebe que haya participado en Dorado Tarde y no en Dorado Mañana. Compare las cifras: revise el orden de los cuatro números y la quinta cifra, cuando aplique. Conserve el tiquete: no lo entregue ni lo deseche antes de comprobar el resultado y conocer el procedimiento para reclamar un eventual premio.

Si su apuesta coincide con alguna de las combinaciones premiadas, consulte con el operador autorizado cuáles son los pasos para hacer efectivo el pago. Recuerde que los resultados publicados en páginas informativas deben contrastarse con los datos oficiales del juego.

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El Dorado Tarde es un juego de azar: los resultados anteriores y las estadísticas no permiten predecir las cifras de los siguientes sorteos. La participación está dirigida exclusivamente a mayores de edad y debe hacerse de manera responsable.