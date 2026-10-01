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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / María Fernanda Cabal renunció al Centro Democrático y el partido le respondió

María Fernanda Cabal renunció al Centro Democrático y el partido le respondió

La exsenadora dijo que tomó la decisión al no recibir respuesta sobre la escisión que solicitó a la bancada en agosto pasado. Reiteró su admiración al expresidente Álvaro Uribe.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 1 de oct, 2026
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María Fernanda Cabal renunció al Centro Democrático y el partido le respondió
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La exsenadora María Fernanda Cabal informó que renunció al partido del Centro Democrático. Recordó que “el pasado 4 de agosto presenté formalmente una solicitud de escisión” de la bancada porque “buscaba una salida institucional respetuosa y democrática que permitiera tramitar nuestras diferencias doctrinales y construir un proyecto político distinto, sin negar nuestra historia común ni convertir un desacuerdo en una disputa personal”.

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Cabal señaló que “con el paso del tiempo fue evidente que existían diferencias de fondo entre mi pensamiento y el rumbo político del Partido Centro Democrático” y luego de no recibir respuesta a su petición, decidió dimitir a la colectividad, diciéndole “al presidente (Álvaro) Uribe, a mis compañeros de bancada, a los dirigentes regionales y a tantos militantes que caminaron conmigo durante estos años les guardo gratitud y respeto”.

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