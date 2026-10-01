María Fernanda Cabal renunció al Centro Democrático y el partido le respondió

La exsenadora María Fernanda Cabal informó que renunció al partido del Centro Democrático. Recordó que “el pasado 4 de agosto presenté formalmente una solicitud de escisión” de la bancada porque “buscaba una salida institucional respetuosa y democrática que permitiera tramitar nuestras diferencias doctrinales y construir un proyecto político distinto, sin negar nuestra historia común ni convertir un desacuerdo en una disputa personal”.
Cabal señaló que “con el paso del tiempo fue evidente que existían diferencias de fondo entre mi pensamiento y el rumbo político del Partido Centro Democrático” y luego de no recibir respuesta a su petición, decidió dimitir a la colectividad, diciéndole “al presidente (Álvaro) Uribe, a mis compañeros de bancada, a los dirigentes regionales y a tantos militantes que caminaron conmigo durante estos años les guardo gratitud y respeto”.
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