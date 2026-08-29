Mintransporte frena temporalmente los CALE y revisará tarifas: ¿Cuánto costará sacar la licencia?

El Ministerio de Transporte aplazó la entrada en operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), un modelo creado para verificar de manera independiente que las personas que buscan obtener o recategorizar su licencia de conducción realmente cuentan con las competencias necesarias para manejar. La decisión fue adoptada mediante la Circular 0317 del 28 de agosto de 2026 y busca revisar, entre otros aspectos, los costos que el nuevo esquema representaría para los ciudadanos.

De acuerdo con el Ministerio, actualmente obtener una licencia de conducción puede representar un costo cercano a $1,4 millones, mientras que con la entrada en funcionamiento de los CALE el valor podría llegar a $2,2 millones. Esto significaría un incremento de hasta $800.000 para quienes adelanten el proceso.

La cartera señaló que la decisión de aplazar la implementación busca proteger el bolsillo de los conductores, sin desconocer que la Ley 2251 de 2022 continúa vigente y será cumplida. “Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados. Cumpliremos la ley, pero también protegeremos a los ciudadanos y su bolsillo”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.



¿Qué son los CALE?

Los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación fueron planteados desde el 2025 como organismos independientes encargados de evaluar las capacidades de quienes soliciten por primera vez una licencia de conducción o busquen una recategorización.



El modelo contempla una separación entre la formación y la evaluación. De esta manera, las escuelas de conducción tendrían como función enseñar a los aspirantes, mientras que los CALE serían los encargados de comprobar si las personas efectivamente cuentan con los conocimientos y habilidades necesarias para conducir.

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El esquema contemplaba tres pruebas consecutivas. La primera sería una evaluación teórica de 40 preguntas, seguida de una prueba de destreza individual en una pista cerrada y, finalmente, una prueba de maniobras en vías públicas.

Para avanzar de una etapa a la siguiente sería necesario aprobar la prueba anterior. En caso de reprobar, el aspirante tendría una segunda oportunidad sin costo en el mismo centro, siempre que la presentara dentro de los diez días siguientes. Si no lo hacía en ese plazo o volvía a reprobar, tendría que asumir nuevamente la tarifa completa del examen.

El Ministerio de Transporte frena los CALE: obtener la licencia de conducir podría pasar de $1,4 millones a más de $2 millones. pic.twitter.com/sY4wUkQSSZ — MinTransporte (@MinTransporteCo) August 28, 2026

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¿Por qué MinTransporte aplazó los CALE?

El Ministerio explicó que revisará diferentes elementos relacionados con la implementación del modelo. Entre ellos está la capacidad de los centros registrados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la legalidad del contrato y si los costos asociados al esquema realmente contribuyen a mejorar la seguridad vial.

Uno de los puntos bajo revisión es precisamente el impacto económico que tendría para los ciudadanos. Según la información entregada por la cartera, el proceso para obtener una licencia podría pasar a incrementar en un 57,14%.

El esquema fue estructurado mediante un contrato interadministrativo con la UNAD, cuya operación podría mover cerca de $20 billones durante los próximos 20 años.

Además, la UNAD quedó como único operador contratado, pese a que otras universidades públicas manifestaron que cumplían los requisitos y solicitaron participar. Esta situación, según la administración del Ministerio de ese momento, dio lugar a tutelas, denuncias y solicitudes de revocatoria.

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¿Qué pasará ahora con los CALE?

La suspensión de la entrada en operación no implica que la Ley 2251 de 2022 haya sido derogada. El Ministerio de Transporte indicó que continuará con la revisión del esquema antes de adoptar las decisiones correspondientes.

La cartera señaló que el análisis se realizará respetando el debido proceso y la seguridad jurídica. Una vez concluida esta revisión, informará las determinaciones que correspondan.

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Mientras tanto, los CALE no entrarán en operación en los términos inicialmente previstos. El Ministerio deberá establecer qué ocurrirá con el modelo después de evaluar su estructura, los costos para los ciudadanos, la capacidad de los centros y los demás aspectos jurídicos y operativos que están bajo revisión.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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