Gobierno termina mesas de diálogo con grupos criminales y elimina reconocimientos a cabecillas

Por medio de una serie de resoluciones firmadas este viernes 28 de agosto, el Gobierno Nacional dio por terminadas las mesas de diálogo con varios grupos criminales, especialmente de las disidencias de las Farc, que habían sido iniciadas por el mandato anterio de Gustavo Petro. También, eliminó los reconocimientos como negociadores a varios miembros de estos grupos, como Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, y Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, quienes además van a ser extraditados a Estados Unidos.

Por un lado, la resolución ejecutiva 343 ordena "terminar la Mesa de Diálogos de Paz entre los representantes autorizados del Gobierno nacional y los miembros representantes del grupo armado organizado al margen de la ley, el autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes EMBF - FARC EP, por ausencia de voluntad de paz". Se trata de una facción que se separó del Estado Mayor Central (EMC) liderado por alias Iván Mordisco.

Asimismo, en otra de las resoluciones se da por terminada la mesa de diálogo con el grupo armado al margen de la ley autodenominado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Este grupo se formó a finales del 2024 tras la separación de estructuras como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de la Frontera, apartándose de la facción de alias Iván Márquez, la Segunda Marquetalia.



Por último, se elimina el Espacio de Conversación Sociojurídico con la estructura armada organizada de crimen de alto impacto llamada Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Esta estructura, también conocida como Los Pachenca, opera principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta y departamentos vecinos como Magdalena, La Guajira y Cesar, según la página de Insight Crime.

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