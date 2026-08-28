En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
AVALANCHA NEPAL
CORTES DE AGUA MEDELLÍN
'URÍAS PERDOMO'
PRESUPUESTO GENERAL
GUSTAVO APONTE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Gobierno termina mesas de diálogo con grupos criminales y elimina reconocimientos a cabecillas

Gobierno termina mesas de diálogo con grupos criminales y elimina reconocimientos a cabecillas

Entre los grupos están varias facciones de las disidencias de las Farc y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Por otro lado, se eliminan los reconocimientos de alias Mocho Olmedo y alias Araña.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 28 de ago, 2026
Comparta en:
Abelardo de la Espriella.
Abelardo de la Espriella.
Colprensa

Por medio de una serie de resoluciones firmadas este viernes 28 de agosto, el Gobierno Nacional dio por terminadas las mesas de diálogo con varios grupos criminales, especialmente de las disidencias de las Farc, que habían sido iniciadas por el mandato anterio de Gustavo Petro. También, eliminó los reconocimientos como negociadores a varios miembros de estos grupos, como Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, y Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, quienes además van a ser extraditados a Estados Unidos.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Por un lado, la resolución ejecutiva 343 ordena "terminar la Mesa de Diálogos de Paz entre los representantes autorizados del Gobierno nacional y los miembros representantes del grupo armado organizado al margen de la ley, el autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes EMBF - FARC EP, por ausencia de voluntad de paz". Se trata de una facción que se separó del Estado Mayor Central (EMC) liderado por alias Iván Mordisco.

Últimas Noticias

Abelardo de la Espriella anuncia suspensión de cobros del Icetex para afectados por terremoto
POLÍTICA

Abelardo de la Espriella anuncia suspensión de cobros del Icetex para afectados por terremoto

Ley contra la zoofilia en Colombia: penas por abuso contra animales
POLÍTICA

Abuso sexual contra animales ahora tiene pena de cárcel en Colombia: así es la Ley No Más Zoofilia

Asimismo, en otra de las resoluciones se da por terminada la mesa de diálogo con el grupo armado al margen de la ley autodenominado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Este grupo se formó a finales del 2024 tras la separación de estructuras como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de la Frontera, apartándose de la facción de alias Iván Márquez, la Segunda Marquetalia.

Por último, se elimina el Espacio de Conversación Sociojurídico con la estructura armada organizada de crimen de alto impacto llamada Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Esta estructura, también conocida como Los Pachenca, opera principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta y departamentos vecinos como Magdalena, La Guajira y Cesar, según la página de Insight Crime.

Publicidad

Noticia en desarrollo...

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Relacionados

Disidencias de las FARC

Abelardo de la Espriella

Proceso de Paz Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad