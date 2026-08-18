Minvivienda se disculpa tras polémica por viaje a Santa Marta en medio de emergencia por terremoto

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se disculpó este martes luego de que estuviera envuelto en una polémica por un viaje que hizo a Santa Marta con su familia en medio de la emergencia por el terremoto de 7.4 que azotó a Colombia, y que ya deja 312 personas fallecidas, 290 desaparecidas, 358 rescatadas y 4.611 heridas, según el último informe de la UNGRD. Beltrán hizo énfasis en que el trabajo no se ha detenido y que están trabajando en un plan de reconstrucción de las zonas afectadas.

"Manifestar a todas las personas que de alguna manera se sintieron ofendidas con las imágenes, que detrás de todo esto no solamente hay el deseo de trabajar por el país, sino también de disculparme con todas las familias que se sintieron afectadas de una u otra manera, pero la realidad es que nunca han estado abandonados, porque desde el primer día de la emergencia hasta hoy hemos estado en territorio, trabajando, convencidos de nuestra responsabilidad (...) Yo entiendo el dolor que están viviendo muchas familias y por eso me disculpo", aseguró a los medios de comunicación.

Luego de que circularan las imágenes del ministro en la playa de Santa Marta el pasado fin de semana, Beltrán también se pronunció por medio de un video, en el cual dijo que realizó el viaje para encontrarse con su familia, pero aseguró que esto ocurrió durante el periodo de vacaciones de sus hijas. Explicó que actualmente reside en Bogotá, mientras que su esposa permanece en Bucaramanga con sus hijos.



“Yo estoy viviendo en la ciudad de Bogotá, mi esposa en la ciudad de Bucaramanga con mis hijos y nos proponemos cada cierto tiempo encontrarnos. Fui a visitarlos en medio del tiempo que están de vacaciones con mis hijas”, señaló, y sostuvo que su viaje no significa que haya dejado de lado las labores relacionadas con la emergencia. Según afirmó, durante los días posteriores al terremoto recorrió municipios y departamentos afectados y participó en la elaboración de un plan de recuperación.



#Política | El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, pidió perdón tras polémica por viaje a Santa Marta en medio de la emergencia por el terremoto en Colombia.



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Los planes de restructuración del país tras el terremoto

Según el último informe de la UNGRD, tras el terremoto hay 134.124 viviendas averiadas, 29.548 viviendas destruidas, 5.808 edificios averiados y 277 edificios colapsados. El Gobierno nacional ya anunció que esta estructurando un 'plan milagro de reconstrucción', que unirá al Gobierno nacional, a los constructores, al sector financiero, a las aseguradoras, a las gobernaciones y a los alcaldes, y en el cual está participando Beltrán para ofrecer subsidios de vivienda a los damnificados.

"Invito al sector financiero a bajar sus tasas de interés para que las familias puedan reconstruir o adquirir un techo digno. Invito también a cada gobernador y a cada alcalde a sumarse sin reservas. Aquí no hay colores políticos. Aquí no hay ideología. Hay una sola bandera y es la bandera de Colombia. Este no es un esfuerzo del gobierno solamente, es el esfuerzo de toda la patria unida. Queridos compatriotas, todos debemos poner porque la patria la reconstruimos entre todos", dijo el presidente Abelardo de la Espriella.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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