Piden moción de censura contra ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, en plena crisis por terremoto

En el Congreso de la República se radicó la proposición de moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, después que se conociera de un viaje que el funcionario realizó a Santa Marta en medio de la emergencia que se desató en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 y dejó a 123.000 familias afectadas y más de 163.000 viviendas tienen daños (ya se alguna avería o que terminaron completamente destruidas". El episodio suscitó duras críticas contra Beltrán, quien respondió a los comentarios en sus redes sociales.

El medio Desigual difundió el pasado fin de semana algunas imágenes del ministro Beltrán con su esposa, que fueron tomadas en un hotel de playa en Santa Marta. Ante las críticas, el jefe de la cartera de Vivienda negó las versiones que lo señalaban de haber abandonado sus responsabilidades como funcionario para tomarse un descanso. "Hoy quiero dirigirme a todos los colombianos como ministro de vivienda, pero también como padre de familia. En las últimas horas se han movido una cantidad de videos y mensajes diciendo que Jaime Andrés abandonó su responsabilidad en medio de la tragedia, que nos fuimos de vacaciones y dejamos de lado nuestro reto como ministro, lo cual no es cierto", dijo en un video en el que expuso una serie de argumentos.

Beltrán aseguró que viajó hasta la capital del Magdalena para verse con su familia, mientras que sus hijas siguen de vacaciones: "Yo estoy viviendo en la ciudad de Bogotá, mi esposa en la ciudad de Bucaramanga con mis hijos y nos proponemos cada cierto tiempo encontrarnos. Fui a visitarlos en medio del tiempo que están de vacaciones con mis hijas".



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