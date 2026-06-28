De la Espriella pide investigar presuntos acuerdos de Gobierno Petro con Clan del Golfo

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, pidió a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, que durante el “empalme anticorrupción” se encargue de “adelantar, con carácter prioritario”, una evaluación sobre las negociaciones y presuntos acuerdos que el Gobierno de Gustavo Petro hizo con el Clan del Golfo, tras el informe revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

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“Las recientes revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos acercamientos, acuerdos o actuaciones coordinadas entre altos funcionarios del actual Gobierno y la organización narcoterrorista denominada Clan del Golfo constituyen hechos de la mayor gravedad institucional, los cuales exigen una respuesta jurídica inmediata, rigurosa y conforme al Estado de Derecho”, señaló De la Espriella en un comunicado.



¿Qué pide hacer con lo que se encuentre de los presuntos acuerdos con el Clan del Golfo?

En el texto, el presidente electo pide “promover la presentación de las denuncias penales, disciplinarias y demás acciones que resulten procedentes ante las autoridades competentes, respecto de los hechos revelados y de los funcionarios que eventualmente pudieran resultar comprometidos”.

Asimismo, instó a “incluir dentro de dicho análisis las actuaciones atribuidas al señor DANILO RUEDA RODRÍGUEZ, en su condición de EX ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, a partir de la información divulgada públicamente, con el propósito de determinar si existen fundamentos jurídicos suficientes para promover las acciones legales correspondientes”.



Y es que, según las grabaciones reveladas en el informe periodístico, Rueda se habría comprometido con el Clan del Golfo a realizar una purga de oficiales, a parar los operativos militares, especialmente los bombardeos contra ellos, y a frenar la extradición de sus comandantes. (Lea también: General (r) Henry Sanabria reacciona a informe sobre negociación con Clan del Golfo: "Fui víctima")



No obstante, el excomisionado se pronunció y aseguró que fueron conversaciones exploratorias que no tuvieron resultados en la realidad del país. Además, aseguró que no recibió nombres para la purga en la fuerza pública, “por tanto, no hay forma de probar que yo tuve responsabilidad en ese tema. Eso era un asunto del presidente de la República y del ministro de Defensa. Yo no tenía injerencia en esos temas”. (Lea también: Danilo Rueda, excomisionado de Paz, responde a informe sobre negociación con Clan del Golfo)



De la Espriella pide enviar información a Estados Unidos

Entretanto, el presidente electo también dio instrucciones de “remitir la información pertinente, a través de los canales institucionales y diplomáticos competentes, al DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS, para su conocimiento y evaluación, en aquellos asuntos que puedan involucrar conductas de interés dentro de su ámbito de competencia”, aclarando que se debe “evaluar la procedencia de poner los hechos en conocimiento de los organismos internacionales competentes, cuando la naturaleza de las conductas investigadas pueda comprometer obligaciones internacionales del Estado colombiano o involucrar presuntas violaciones graves a los derechos humanos”.

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