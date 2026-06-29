Autoridades rescatan a menor de 3 años que permanecía sola y bajo llave en una vivienda de Bogotá

Una alerta de la comunidad permitió que las autoridades rescataran durante la madrugada a una menor de 3 años que se encontraba sola y bajo llave al interior de una vivienda en la localidad de Los Mártires, en Bogotá. Tras la intervención de la Policía Nacional, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Policía de Infancia y Adolescencia, la niña fue trasladada a un centro especializado para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.



La Policía Nacional informó que el procedimiento se llevó a cabo en la localidad de Los Mártires, luego de que uniformados que realizaban labores de patrullaje fueran alertados por ciudadanos que aseguraban escuchar voces de auxilio provenientes del interior de una vivienda.

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De acuerdo con el reporte oficial, los policías acudieron de inmediato al lugar para verificar la situación. Con la autorización previa de uno de los residentes del inmueble, ingresaron a la vivienda y encontraron a una menor de aproximadamente 3 años que permanecía bajo llave y sin la supervisión de un adulto responsable.

Ante ese panorama, las autoridades activaron el protocolo correspondiente para garantizar la protección de la niña. La intervención fue realizada de manera articulada entre la Policía Nacional, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y la Policía de Infancia y Adolescencia.



Según la institución, una vez la menor fue localizada, se procedió a su rescate con el propósito de salvaguardar su integridad física y psicológica.



En Los Mártires, policías atendieron el llamado de ciudadanos que alertaban sobre una menor dentro de una vivienda.



Tras ingresar con el apoyo de @BomberosBogota, encontraron a una niña de 3 años de edad quien fue dejada bajo protección de la autoridad competente. pic.twitter.com/KeCrQK8Gt2 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) June 29, 2026

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Posteriormente, las autoridades lograron establecer comunicación con la madre de la niña, una ciudadana de nacionalidad extranjera. De acuerdo con la información suministrada por la Policía, la mujer manifestó que había dejado sola a su hija mientras asistía a una reunión social.

Tras el procedimiento, la menor fue trasladada al Centro Especializado Revivir, donde se dio inicio a la ruta de verificación y restablecimiento de sus derechos por parte de las autoridades competentes.

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El jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, teniente coronel Norberto Caro, explicó que el rescate fue posible gracias al aviso realizado por la comunidad mientras los uniformados adelantaban actividades de vigilancia y control en la zona.

"En las últimas horas, la Policía Nacional, a través de sus diferentes zonas de atención de la localidad de Mártires, logra el rescate de un menor de aproximadamente 3 años".El oficial agregó que los policías acudieron al lugar tras recibir la alerta ciudadana.

"Es así que, en coordinación con nuestros Bomberos de Bogotá, Policía de Infancia y Adolescencia, ingresan al lugar e encuentran al menor, procediendo al restablecimiento de sus derechos y dejándolo a disposición de la autoridad administrativa para que se garanticen sus derechos".

Luego del rescate, la Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de los niños, niñas y adolescentes, e hizo un llamado a la ciudadanía para informar cualquier situación que pueda representar un riesgo para esta población.

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"Invitamos a la comunidad en general que cualquier hecho que pueda poner en riesgo la vida y la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, sea denunciado a través de las diferentes líneas de atención como el 123, el 141, con nuestras zonas de atención, o acudiendo al CAI más cercano".

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co