"No se abrirá camino a una constituyente": Abelardo de la Espriella tras posesión presidencial

En medio de su primer discurso como presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella afirmó desde el Cantón Militar Pichincha de Cali que en su periodo como mandatario respetará a las instituciones y a las tres altas cortes: la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Además, reiteró que no planea realizar una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución del 91, una idea que había planteado el anterior gobierno de Gustavo Petro.

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"No se abrirá camino a una Constituyente de ninguna naturaleza. No creo en asambleas convocadas para alterar las reglas de la República, prolongar el ejercicio del poder o rehacer las instituciones al capricho de quienes gobiernan", aseguró, y luego recordó unas palabras del tercer presidente de Estados Unidos Thomas Jefferson, quien "advirtió que nunca faltarán dificultades reales capaces de servir como pretexto para prolongar el ejercicio del poder".

En ese sentido, afirmó que gobernará por cuatro años como lo ordena la Constitución: "Trabajaré cada uno en sus días y cada una de sus noches. Cuatro años son más que suficientes para cumplir el programa que recibió el respaldo de mis compatriotas. Al concluir este término entregaré la presidencia con las instituciones fortalecidas y la conciencia de haber consagrado cada hora al servicio de Colombia".



Sobre las instituciones, resaltó que "la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado encarnan las más altas garantías de la Nación, a ellas corresponde a asegurar la supremacía de la Constitución y someter la actuación del Estado al imperio de la ley, de la autonomía y de la autoridad de la justicia. Depende la estabilidad institucional de la patria. En ese sentido, afirmó que su gobierno no va a interferir en las decisiones de las altas cortes: "No va a desafiar a los jueces. Nunca lo señalaré ni pretenderé invadir competencias que la Constitución le ha confiado a otras autoridades. Mi relación judicial y personal con la rama estará regida por la colaboración armónica y el respeto recíproco".



De la Espriella llegó al Cantón Militar Pichincha tras una ceremonia en el Teatro Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, hasta donde llegaron alrededor de 2.200 personas, entre congresistas, expresidentes, los miembros de 12 delegaciones internacionales, entre otros. Allí, el presidente del Senado de la República, Honorio Henríquez, fue el encargado de la imposición de la banda presidencial a De la Espriella, tras la interpretación del himno nacional por parte de la cantante Maía. Luego, algunos líderes religiosos se dirigieron al nuevo mandatario, quien liderará al país en el peiodo 2026-2030.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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