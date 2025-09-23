En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
POLÍTICA  / "Me estoy debatiendo en un dilema": Bolívar pone en duda participación en consulta del Pacto

"Me estoy debatiendo en un dilema": Bolívar pone en duda participación en consulta del Pacto

Gustavo Bolívar y Daniel Quintero hablaron del proceso judicial contra el exalcalde de Medellín. Los precandidatos se refirieron, en entrevista con la W, a lo que viene con la consulta del Pacto Histórico.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 23 de sept, 2025
Gustavo Bolívar y Daniel Quintero.
Gustavo Bolívar y Daniel Quintero.
