"Me estoy debatiendo en un dilema": Bolívar pone en duda participación en consulta del Pacto

La elección del candidato presidencial del Pacto Histórico pasa por días controversiales, más allá de la consulta del 26 de octubre que definirá la ficha para llegar a la Casa de Nariño, las tensiones entre los aspirantes muestran ciertas fracturas que hay en la colectividad.

En una entrevista con W Radio, los precandidatos Gustavo Bolívar y Daniel Quintero mostraron sus diferencias a tal punto que el exdirector de Prosperidad Social puso en duda su participación en las mencionadas consultas si el exalcalde de Medellín aparece en la lista.

La posición de Bolívar radica en la investigación contra Quintero por la cual la Fiscalía radicó un escrito de acusación. En ese documento se le señala por la presunta participación en la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para restituir ilegalmente un lote. Sin embargo, según Quintero, se trata de una jugada “para sacarlo del camino de la Presidencia” y señaló que “es inocente”.



Bolívar, por su parte, dijo que está analizando si entra en la lista para la consulta, pues no se sentiría cómodo en apoyar a un candidato que podría estar sentado, en unos meses, en un banquillo de acusados por temas de corrupción. “El tema no es personal, como Quintero parece haberlo percibido. El problema es que en 2022 hice campaña atacando a Rodolfo Hernández, imputado por corrupción. Como le digo yo a la gente que los imputados por corrupción de la derecha son malos, pero los imputados, acusados por corrupción y a punto de ir a juicio, pero que están de nuestra orilla, son buenos. Nos debatimos en un dilema ético que el Pacto Histórico no ha sabido resolver”, señaló.

Para Quintero, al proceso en su contra le falta un camino largo y demostrará su inocencia en los estrados judiciales. Señaló, entre otras cosas, que “Bolívar y varios de mis compañeros no tienen la experiencia que tengo yo en Gobierno”.

En cuando a la decisión de que Quintero participe en la consulta del Pacto, Bolívar insistió que hay un “doble racero” por parte de la colectividad, por lo que pidió que se defina “la línea roja jurídica” porque no quiere perder la coherencia.

“Hace unos meses dije que no tenía problema en apoyar una consulta con él, él no tenía escrito de acusación. A mí me invitaron a un proyecto político de cambio, donde los corruptos no tienen cabida. La consulta del PH va a estar contaminada porque hay alianzas de su parte con casas políticas por toda Colombia”, añadió Bolívar.

Bolívar, quien reiteró que analiza no poner su nombre en la lista de la consulta del PH, señaló que el partido corre el riesgo de perder al candidato, de ser seleccionado Quintero, si la justicia termina fallando en contra del exalcalde de Medellín.

"Me estoy debatiendo en un dilema", anotó Bolívar sobre la posibilidad de entrar a la consulta y terminar apoyando a Quintero en caso de que él gane.

