Lo que se sabe sobre la cifra del aumento del salario mínimo para el 2026 que anunciará Petro

Luego de varios días de espera, finalmente este lunes 29 de diciembre se dará a conocer la cifra oficial del aumento del salario mínimo correspondiente al año 2026. Noticias Caracol pudo establecer que el decreto ya está listo, con el porcentaje definido, y que solo está pendiente su radicación en la oficina jurídica de la Presidencia, un trámite que se surtirá durante la tarde. Como se anunció en las cuentas oficiales del Gobierno nacional, el presidente de la República, Gustavo Petro, revelará la cifra en la noche en una alocución en la que hablará del "salario vital", una figura de la que ya había adelantado detalles en días pasados.

Este noticiero conoció también que el jefe de Estado habló en las últimas horas con sus ministros de Hacienda y del Trabajo, Germán Ávila y Antonio Sanguino, respectivamente, para revisar las variantes que tuvo en cuenta para definir el aumento del salario mínimo para los colombianos, una cifra que entrará en vigencia a partir del jueves 1º. de enero de 2026. Fuentes de Casa de Nariño le contaron a este noticiero que son las variantes que el propio mandatario había esbozado la semana pasada, cuando emitió una alocución presidencial en la que habló de la declaratoria de emergencia económica y de la figura del "salario mínimo vital". Y señalan que la cifra estaría por encima del 12%.

La idea de Petro es acoger las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que habla de un salario mínimo vital. En Casa de Nariño las fuentes le explicaron a Noticias Caracol que, en efecto, el Gobierno busca no solo un beneficio económico para los trabajadores sino que el aumento dignifice a sus familias, es decir que todos tengan garanías de acceso pleno a la canasta familiar, a educación, salud y recreación.



El anuncio del jefe de Estado se hará en una alocución de 25 minutos que ya fue grabada este lunes en Cartagena y que será emitido en señal abierta y en los canales oficiales del Gobierno. Ninguno de los ministros del gabinete se ha anticipado a revelar el porcentaje. Así las cosas, será solo durante la noche de este lunes 29 de diciembre en la alocución del presidente cuando se conozca el aumento oficial.



En días pasados, Petro adelantó que se aplicará un "salario mínimo vital", que se implementaría por primera vez en Colombia y que, en sus palabras -citando conceptos de la OIT-, es "necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias". "Salario vital, ese concepto lo metemos en el decreto, es lo que buscamos", afirmó el presidente durante su alocución del pasado 23 de diciembre. "El salario es familiar, no individual, y eso va en el decreto (...) ¿Cuál es la canasta mínima vital de una familia? ¿Cuánta gente trabaja, en promedio, en la familia? Esos datos están, eso se aplica y nos da el salario mínimo que vamos a decretar", agregó.

Sin acuerdo en la mesa de negociación, el presidente Petro anunciará por decreto el aumento del mínimo para 2026. Conforme a la Ley 278 de 1996, al no haber acuerdo sobre la mesa, el jefe de Estado tiene plazo hasta el 30 de diciembre para definir el incremento vía este mecanismo. En la actualidad, el salario mínimo en Colombia es de 1.423.500 pesos, luego del incremento de 9,5% decretado para 2025.

El pasado 18 de diciembre los gremios representantes de los generadores de empleo que tenían asiento en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales le enviaron una carta al Ministerio de Trabajo en la que mantuvieron su propuesta de un aumento del 7,21% para el salario mínimo del próximo año. Los empresarios aseguraron que la propuesta tiene en cuenta la cifra de inflación actual con la tendencia que se ha evidenciado en el 2025, el aumento del número de personas que se encuentran en la informalidad y un aumento salarial que garantice un incremento del poder adquisitivo de los trabajadores que sea estable. Del lado de los trabajadores, las centrales sindicales le apuntan a un incremento del 16%.

