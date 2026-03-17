Petro dice que bomba en territorio colombiano es de ejército ecuatoriano: anuncia "nota de protesta"

El presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X que una bomba hallada en territorio colombiano, cerca a la frontera con Ecuador, "es del ejército" del vecino país. En ese sentido, dijo que "la investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática". Durante un consejo de ministros el pasado lunes, el mandatario había mencionado que la supuesta bomba fue "tirada desde un avión", lo cual fue rechazado por el gobierno de Daniel Noboa.

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"Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados", dijo el presidente Petro en el consejo de ministros televisado.

El mandatario señaló además que le pidió la semana pasada en una llamada telefónica a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que "actúe y llame al presidente de Ecuador" porque su país no quiere "ir a una guerra". Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, afirmó más temprano que expertos militares están investigando la procedencia de la bomba sin explotar, hallada en el departamento fronterizo de Putumayo, y que, según Petro, fue arrojada en un bombardeo.



¿Qué dijo el presidente de Ecuador sobre denuncia de Petro?

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, desmintió este martes la denuncia de Petro y afirmó que las recientes operaciones militares de su país contra el crimen organizado cerca de la frontera con Colombia, con el apoyo de Estados Unidos, han ocurrido en territorio ecuatoriano.



"Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", señaló Noboa en X, donde acusó a Colombia de acoger a la familia del narcotraficante y líder criminal José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, además de a la excandidata presidencial del correísmo Luisa González.



La confrontación verbal no se detuvo y el presidente colombiano respondió en X que los bombardeos en la zona fronteriza dejan "27 cuerpos calcinados", sin dar detalles de esa información, y afirmó que la explicación sobre los ataques "no es creíble", en aparente referencia a la declaración de Noboa.

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Luego, en un discurso en un acto sobre la política exterior, Petro se preguntó "cómo (la bomba) llegó hasta allí y por qué". Además, aseguró que la bomba estaba "a cien metros de una familia campesina" y que debe haber sido lanzada o arrojada, probablemente "sin querer dispararla desde un avión" pues por su peso, el artefacto no es para ser lanzado desde una avioneta y "muchísimo menos de dron".

Su denuncia ocurre en medio de la guerra comercial entre ambos países, que inició en enero Noboa cuando anunció la imposición de una "tasa de seguridad" del 30% a importaciones colombianas, por una supuesta falta de acciones del gobierno Petro en la lucha contra el narcotráfico en la frontera. Colombia entonces respondió con aranceles a 73 productos y cortó el suministro de electricidad a Ecuador, por lo que el gobierno de Noboa aumentó la tarifa que cobraba por transportar crudo colombiano por uno de sus más grandes oleoductos. Además, desde el 1 de marzo subió el gravamen al 50%.

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*Con información de EFE