Petro le respondió a Maduro, que habló de persecución en su contra: “No hay izquierda cobarde”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le respondió a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, quien aseguró que existe una persecución, censura y golpes en contra de su régimen.



“Es una censura brutal. No solo me persiguen para tratar de atentar contra mi vida, como se demostró ayer con la captura de dos individuos del movimiento terrorista llamado 20 Venezuela, será 20 terroristas. Callan, los gobiernos de derecha callan. La izquierda cobarde, no son capaces de condenar los golpes, los intentos contra la revolución, contra la paz”, aseguró Nicolás Maduro.

Además, el presidente de Venezuela indicó que algunos dirigentes actúan de “manera cómplice”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro respondió diciendo que “no hay izquierda cobarde. Hay la posibilidad de, a través de profundizar la democracia, cambiar el mundo”.

En ese orden de ideas, el jefe de Estado colombiano indicó que “la magia de Chávez fue proponer la democracia y el cambio del mundo. La revolución de hoy es transformar al mundo profundizando la democracia”.

Preocupación por elecciones

Brasil y Colombia expresaron este martes "preocupación" por las restricciones contra candidatos opositores de cara a las elecciones del 28 de julio en Venezuela, que reaccionó calificando de "injerencistas" los pronunciamientos de estos gobiernos aliados del presidente Nicolás Maduro.

"El Gobierno brasileño acompaña con expectativa y preocupación el desarrollo del proceso electoral", dijo en un comunicado la Cancillería del gobierno del presidente izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva, que se había mantenido al margen de las críticas a los comicios venezolanos.

La Cancillería de Colombia también expresó "preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas", lo que "podría afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional" en las elecciones.