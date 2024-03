Petro “no puede manejar Ecopetrol como si fuera una tienda”: Jorge Enrique Robledo

El exsenador Jorge Enrique Robledo, quien adquirió acciones de Ecopetrol, dio detalles de lo que se discute este viernes 22 de marzo en la asamblea de accionistas de la petrolera, asegurando que el presidente Gustavo Petro quiere cambiar la naturaleza de la compañía. Cuestionó que el jefe de Estado colombiano quiera manejarla “como si fuera una tienda”.



Robledo sostuvo que tras ver “los horrores y el atropello que están haciendo con esa empresa, tomé una decisión que es democrática, compré unas cuantas acciones para poder participar con ese derecho también. Entonces voy a estar porque además yo tengo vocación de servidor público. Yo voy a seguir luchando hasta que se me acabe la cuerda, y creo que lo que estamos haciendo en Ecopetrol es muy importante. Yo pondré mi contribución, repito, en un asunto que conozco bastante más que casi todos en Colombia y con el talante mío que me permite controvertir con los grandes poderes, porque a mí no me no me van a callar ni con contratos ni con platas, ni con cosas así”.

¿Cuáles son los desacuerdos que tienen con el gobierno frente a Ecopetrol?

El exsenador dijo, en diálogo con Noticias Caracol, que “el futuro de Ecopetrol es el futuro de Colombia. No hay nada, nada con qué reemplazar en el corto plazo la economía de Ecopetrol, ni del petróleo ni nada de eso, esos son cuentos. Hay una inconformidad muy grande en el sector y entre los accionistas y entre la propia junta directiva de Ecopetrol por las formas como está el Ministerio de Hacienda y el presidente de Ecopetrol manejando esa empresa”.

Según él, “a la asamblea de hoy llegan siete miembros de la junta directiva de los nueve con una posición contraria a la que quiere imponer el Gobierno nacional en relación con la renovación de la junta, porque ahí hay personas que no pueden estar en esa junta; particularmente el viceministro del Trabajo y la viceministra de Ambiente están violando los acuerdos de la OCDE en relación con ese tipo de cargos. Uno puede estar en desacuerdo con esos acuerdos. Recordemos que Petro votó a favor del ingreso de Colombia a la OCDE, yo lo voté en contra, pero esas son las normas que tenemos. Entonces es muy grave que un Gobierno nacional, que un ministro de Hacienda esté atropellando los compromisos internacionales de Colombia. Y esto tiene efectos en el bolsillo de los colombianos. Cuando el ministro de Hacienda anunció esta nueva junta directiva, se cayó el precio de las acciones en 8%”.



Insistió en que “lo de los ministros allí es absolutamente ilegal, no tienen nada que hacer y manda un mensaje gravísimo a la comunidad internacional”.

El otro desacuerdo “es que el doctor Petro quiere cambiarle la naturaleza a Ecopetrol, convertirla como una especie de empresa todera, que se mete en todo tipo de negocios, cuando no tiene caja suficiente para eso. Eso es una irresponsabilidad grande que parte de la base de que el doctor tiene una especie de fobia hacia los asuntos petroleros y hacia el petróleo como sector de la economía”, indicó Jorge Enrique Robledo.

“Meter a Ecopetrol en cosas en las que no se debe meter, o por lo menos no por los recursos que está involucrando, ahí lo que estamos proponiendo es ‘ustedes no han dado información suficiente, no han demostrado las ideas que tienen, aplacemos ciertas decisiones’, precisó.

Adicionalmente, cuestionó al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, “que acaba de ser investigado por una empresa británica que lo encontró fallo. Ese informe lo que nos dice es que esa empresa que investigó la calidad del trabajo y lo que estaba haciendo el doctor Roa concluyó que lo mejor para Ecopetrol es que este personaje se retirara temporal o totalmente de esa empresa. Entonces es una serie de temas muy importantes que vamos a tratar en la asamblea de hoy, quienes somos los accionistas”.



¿Qué se quiere aplazar en la asamblea de accionistas de Ecopetrol?

El exsenador Robledo señaló que uno de los puntos es posponer “la decisión de cambiar la junta directiva hasta que se proponga una junta directiva por el ministro de Hacienda que cumpla los requisitos y las normas legales”.

También insta a aplazar “la decisión de los cambios de estatutos hasta que el gobierno nos muestre un estudio serio, que no existe, que nos demuestre que eso que quieren hacer es así. Que se vaya más allá de las dos o tres frases que echa de vez en cuando el presidente de la República, y pensamos que ahí podemos hacer un acuerdo y eso sería muy grande”.

Jorge Enrique Robledo también consideró que Ricardo Roa debería aceptar “las recomendaciones de la empresa británica que les digo y tomara la decisión de retirarse de la empresa”.

El exsenador insistió en que el gobierno Petro “no puede manejar una empresa como Ecopetrol como si fuera una tienda, que es como la están manejando. ¿Qué quiere decir? Que hacen con ella lo que se les antoja, pero es que le están haciendo un daño a Colombia”.

Admitió que el presidente “Petro siempre va a tener mucho poder en Ecopetrol y uno tiene que reconocer que él es el jefe del Estado y él tiene sus amigos. Lo que pasa es que a los amigos que ponga allí tienen que cumplir los requisitos, esto no puede ser para hacer politiquería, hacerle favores a uno que otro, no. Tiene que poner gente que cumpla los requisitos”.