Por comentarios contra periodista Diana Saray Giraldo, investigan a viceministro de la Juventud

La Procuraduría General de la Nación les abrió una investigación disciplinaria al viceministro de la Juventud, Gareth Steven Sella Forero, y al exembajador en México Álvaro Moisés Ninco Daza, por los comentarios que hicieron contra la periodista Diana Saray Giraldo y que, según el Ministerio Público, “pudieron promover un escenario de violencia digital en contra de la comunicadora”.

También abrió un proceso a la jefe de la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial de la Superintendencia de Industria y Comercio para la época de los hechos, María Niny Echeverry, y Jaider David Rozo Rojas, de RTVC Sistema de Medios Públicos.

¿Qué dijeron los investigados sobre la periodista Diana Saray?

De acuerdo con la información entregada por la Procuraduría, estas cuatro personas “habrían realizado, entre marzo y junio últimos, publicaciones en la red social X en donde señalaban que una información dada por la periodista en una emisora nacional había originado el homicidio del líder campesino Josué Castellanos, durante hechos ocurridos el 5 de marzo pasado, en Tame, Arauca”.

El viceministro de la Juventud escribió: “¿Sumercé no es quien estigmatizó a Centro Oriente como ‘brazo político del ELN’ y luego un líder social fue asesinado?”.

El viceministro de la Juventud, Gareth Steven Sella, perdió parte de la visión del ojo izquierdo durante el estallido social del 2021 - Vicepresidencia de la República

Publicidad

El exembajador en México posteó: “Diana Giraldo señala que jamás ha sido censurada en sus publicaciones, goza de libertad. Contrasta con la situación del líder campesino Josué Castellanos, que fue asesinado luego de que ella hiciera una publicación en la cual señaló a su organización como colaboradora de una guerrilla”.

María Niny Echeverry trinó: “Algo parecido a lo que pasó a José Castellanos cuando la Sra Saray dijo que prácticamente él era un terrorista del siglo ELN; a los dos días después lo asesinaron”.

Publicidad

Jaider David Rozo escribió: “Peligroso que una periodista como usted, de Caracol Radio, me señale; la última vez que usted señaló a alguien, las cosas terminaron muy mal. Que lo diga el firmante de paz Josué Castellanos Pérez”.

Investigados “promueven escenario de violencia digital en contra” de Diana Saray Giraldo

La Procuraduría considera que “las manifestaciones realizadas pudieron atentar contra el buen nombre, honor y honra de la comunicadora y ‘promover un escenario de violencia digital en su contra’”.

El órgano disciplinario reconoció como víctima dentro del proceso a Diana Saray Giraldo, “en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1257 de 2008, que dicta las normas para la sensibilización y sanción contra las formas de violencia y discriminación, así como en los tratados y convenios internacionales que establecen que las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física y sicológica y a no ser sometidas a forma alguna de discriminación, entre otras conductas”.

“En consecuencia, podrá solicitar, aportar e intervenir en la práctica de pruebas dentro del proceso disciplinario iniciado; interponer los recursos de ley; presentar las solicitudes que considere necesarias, y solicitar y obtener copias del proceso cuando lo considere necesario”, agregó el Ministerio Público.

Publicidad

Investigados reaccionan a anuncio de Procuraduría

El exembajador en México preguntó: “¿Para qué necesita abogados @DianaSaray si con Margarita Cabello al frente ella y los poderosos tienen Procuradora de bolsillo? Al menos disimulen la utilización política de los entes de control que aún dirigen”.

En la página de la embajada en México, Álvaro Moisés Ninco Daza figura como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario - Embajada de Colombia en México

El viceministro de la Juventud expresó, por su parte: “En el Gobierno del Cambio los funcionarios no violan los derechos humanos. De hecho, los defendemos con nuestras vidas y nuestros ojos, está probado. Venimos de una escuela que dice 'Por nuestros muertos NI UN MINUTO DE SILENCIO'. No nos callamos, aunque la 'prensa' y la procuradora aparentemente así lo quiera”.

Publicidad

David Rozo se manifestó “indignado y hoy más que nunca necesito su apoyo. Es increíble el grado de persecución que he tenido que padecer desde que entré a ser parte del equipo digital de RTVC. Hoy la procuraduría me abre investigación formal por alzar la voz por Josué Castellanos Pérez, en lo que es una clara forma que busca silenciarme en redes sociales, sancionarme en las entidades públicas y revictimizar el caso de Josué (por el cual no ha habido justicia). ¿Quién investiga su muerte? Lo que está pasando es de suma gravedad y marca un precedente para la libertad de expresión en Colombia. Desde ya anuncio que tomaré las medidas legales nacionales e internacionales correspondientes como solicitó el presidente de la República de Colombia @petrogustavo. No dejaré mancillar mi nombre ni dejaré afectar mis derechos ciudadanos, humanos y políticos por una procuraduría secuestrada”.

María Niny Echeverry solo ha retrinado los mensajes de los otros procesados y de quienes le han expresado su apoyo.

El presidente Gustavo Petro también reaccionó a la investigación que abrió la Procuraduría por el caso de Diana Saray Giraldo, afirmando que “esto se llama persecución de una policía política que limita la libertad de expresión y censura. ¿La Procuraduría quiere ser Gestapo? Les pido a las víctimas de esta violación de derechos humanos, poner las denuncias respectivas en la justicia nacional e internacional. En el gobierno del cambio los funcionarios no violan derechos humanos”.

Diana Saray Giraldo compartió en sus redes sociales el documento de la Procuraduría.