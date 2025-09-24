Presidenta de Colombia Humana dice que ningún precandidato del Pacto Histórico “puede ser vetado”

La senadora Gloria Flórez, presidenta de Colombia Humana, habló sobre la consulta del Pacto Histórico, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le negara a Colombia Humana fusionarse a la bancada al considerar que este grupo político no había cumplido con el quórum que sus propios estatutos establecen.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Señaló que, acorde con la normativa, las dos terceras partes de los afiliados a Colombia Humana debían votar para aprobar la respectiva unión. De los 75.000 votos requeridos para hacer este cambio, solo 1.280 afiliados aprobaron la propuesta, por lo que no se pudo cumplir con el requisito fundamental para dicho cambio.

Tras esta decisión y la reunión con el presidente Gustavo Petro, la senadora Flórez negó que se haya sugerido eliminar a su movimiento.



“Eso no es cierto, no se va a disolver la Colombia Humana. Nos mantenemos en la decisión inequívoca de la unidad del Pacto Histórico, de la cohesión cada vez mayor de los partidos que hicimos la solicitud formal ante el CNE de fusión, es decir, la Colombia Humana, el Movimiento Progresista -que estamos esperando sea reconocida su personería jurídica-, la Unión Patriótica, el Partido Comunista y el Polo Democrático”, afirmó.

Publicidad

Añadió: “O vamos todos o no va ninguno, ese es el mensaje que hemos lanzado ante la opinión pública y ante la militancia. Estamos definiendo hoy, último día, las listas al Congreso de la República para la consulta popular”.



¿Podrá modificarse la consulta para noviembre?

Según la congresista, “hemos solicitado al CNE que podamos mover la fecha para noviembre, porque la tardanza en la decisión del CNE, fuimos notificados solo este lunes formalmente los partidos, hace que nuestro tiempo para definir el sorteo de las listas se aplace y por tanto necesitamos el espacio para que la ciudadanía conozca cómo van a estar conformadas, definir si son números, las fotos, etcétera, de los candidatos y candidatas, y la información es básica para obtener una importante votación sin que se equivoque el ciudadano que va a votar masivamente por la consulta popular del Pacto Histórico.

Sin embargo, sostuvo “que buscan dividir al Pacto Histórico por cualquier lado, y el CNE ha dilatado lo que debería decidir hace mucho tiempo con relación a la solicitud de fusión. Es claro que el CNE es un órgano más político, que representa a los partidos políticos y muchos de esos partidos temen a la unidad del Pacto Histórico porque saben que el solo logo y la decisión de fusión y unidad genera condiciones propicias para una amplísima votación ciudadana en las próximas elecciones de marzo”.

Publicidad

“Quiero ser enfática que lo que está ocurriendo es por decisión del CNE, que la vocación de unidad de todos los partidos ha sido decisiva, se mantiene y que no somos nosotros los culpables de lo que está ocurriendo, sino es el mismo CNE que pretende dividir el Pacto Histórico”, recalcó.



¿Cómo son las relaciones entre precandidatos del Pacto Histórico?

En entrevista con Blu Radio, Gustavo Bolívar cuestionó la candidatura de Daniel Quintero. “Yo hace tres años hice campaña contra Rodolfo Hernández por estar imputado. ¿Dónde queda mi coherencia si ahora respaldo a otro imputado porque es de los nuestros? El 21 de noviembre Daniel entra a juicio por corrupción. ¿Ese es el candidato del cambio?”, dijo.

Por su parte, Susana Muhammad dijo al mismo medio que Quintero “ha postulado candidatos vinculados a clanes cuestionados en Santander, ha estigmatizado a la población LGTBI y plantea propuestas como cerrar el Congreso que no hacen parte de nuestra plataforma”.

Frente a estas posturas, la presidenta de Colombia Humana expresó que “tenemos unos candidatos y candidatas en el Pacto Histórico que vamos a continuar en nuestra decisión de mantenernos en una escogencia democrática para tener un candidato del Pacto Histórico hacia el frente amplio en marzo del próximo año, en el marco de las elecciones al Congreso”.

Reconoció que “hay diferencias entre los candidatos y candidatas. Es lógico que en una contienda electoral haya competencia, y yo entré como presidenta del partido Colombia Humana a hacer parte de esta consulta, precisamente porque soy un factor de unidad entre los precandidatos y precandidatas para mantener siempre el respeto y la coherencia entre nosotros y nosotras y poder concitar un entusiasmo en la ciudadanía. Entre ellos hay unas diferencias, hace parte también de una estrategia electoral de visibilidad, pero ninguno de los candidatos en estos momentos puede ser vetado, tienen sus propios procesos y dinámicas frente a sus campañas propias, pero vamos a mantener ante todo la unidad y esperamos los mejores resultados de las decisiones del CNE”.

Publicidad

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co