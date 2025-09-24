En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidenta de Colombia Humana dice que ningún precandidato del Pacto Histórico “puede ser vetado”

Presidenta de Colombia Humana dice que ningún precandidato del Pacto Histórico “puede ser vetado”

La senadora Gloria Flórez también se refirió a la decisión de no permitir que su bancada se fusionara con el Pacto Histórico. “Buscan dividirlo por cualquier lado, y el CNE ha dilatado lo que debería decidir hace mucho tiempo”, afirmó.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 24 de sept, 2025
