Fusión del Pacto Histórico fue aprobada por el CNE, pero 2 partidos clave quedarían por fuera

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral aprobó por unanimidad la unificación del Pacto Histórico, pero aclaró que dos partidos relevantes no podrán ser incluidos, lo que podría incidir en la consulta del mes entrante.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 17 de sept, 2025
La ruta política del Pacto Histórico para las elecciones del 2026
Pacto Histórico -
Colprensa

