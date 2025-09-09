Publicidad

Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Julián Molina, ministro de las TIC

Presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Julián Molina, ministro de las TIC

Molina es uno de los tres funcionarios a los cuales se había dicho les habían pedido la renuncia protocolaria. Carina Murcia queda como encargada de la cartera.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 09, 2025 05:22 p. m.
Aceptan renuncia de Julián Molina como ministro de las TIC
Colprensa