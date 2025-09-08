Publicidad

POLÍTICA

Antonio Sanguino sobre posible renuncia: “Si a uno le piden una carta, uno tiene que radicarla”

El ministro de Trabajo es uno de los tres jefes de cartera que saldría del gabinete del presidente Petro, remezón del que se ha hablado tras la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 08, 2025 05:54 p. m.
