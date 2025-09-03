Publicidad

Carlos Camargo Assis es elegido como magistrado de la Corte Constitucional por el Senado

Camargo tuvo 62 votos de los 103 que se registraron en el Congreso de la República. Se une a Vladimir Fernández y Héctor Carvajal.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 03, 2025 05:46 p. m.
El exdefensor del Pueblo Carlos Camargo Assis.
Carlos Camargo Assis, exdefensor del Pueblo.
Colprensa