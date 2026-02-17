Reacciones al pronunciamiento del Gobierno sobre Kevin Acosta, niño que murió esperando medicamento

Una polémica desataron las declaraciones del presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre Kevin Acosta, el menor de edad que murió en días recientes en el departamento de Santander luego de meses esperando un medicamento para su tratamiento contra la hemofilia, una patología relacionada con la falta de coagulación de la sangre. Mientras Yudi Katherine Pico, la mamá de Kevin, despedía a su hijo e insistía que lo único que necesitaba el niño de 7 años era tomar su medicina, que no recibía desde diciembre por parte de la Nueva EPS, tanto Jaramillo como Petro aseguraron que la muerte de Kevin se debió a un accidente que tuvo días atrás cuando se cayó de una bicicleta.

¿Qué dijeron Petro y el ministro de Salud?

"La información que tenemos es que tuvo un accidente cráneoencefálico. El niño tuvo este accidente en una bicicleta. Y es entendible que los niños que sufren hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento y por supuesto un tema hemorrágico grave", dijo el ministro de Salud, quien exigió durante un consejo de ministros en la noche de este lunes una investigación que determine cuáles fueron las causas y quiénes los responsables de la muerte del menor de edad.

El presidente Petro respaldó la información que dio el ministro y afirmó que la madre del menor debió haber sido informada por los médicos de la necesidad de reducir riesgos de accidentes. Habló tambien de investigar, de manera individual, si hubo alguna irregularidad en los medicamentos. "El esfuerzo está en prevenir, ¿quiénes son las instituciones que deben prevenir? Pues, en primer lugar, obviamente la familia, si se educa más pues se está en mejores condiciones de prevenir. Si un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tienen menos riesgos, es un tema de prevención", dijo el mandatario.



"Dicen que hasta el 12 de diciembre recibió la medicina, es una medicina específica, la entregó la Nueva EPS, esto hay que investigarlo", recalcó el jefe de Estado, quien agregó que "se encuentran dos causas agravantes, que no había tomado el medicamento, y el que se monta en una bicicleta y se cae (…) no logra la atención suplir el problema que ya traía y muere, esto se invetigará a fondo, la causa por la cual no le dieron el medicamento".



Kevin Acosta fue sepultado en Charalá, Santander, este lunes y, para algunas voces, este podria ser un nuevo caso de negligencia en la Nueva EPS. Médicos y especialistas afirman que la prevención en el caso de Kevin y de miles de personas que viven con hemofilia es clave contar a tiempo con el medicamento profiláctico que le suministra el factor de coagulación que no produce el cuerpo del paciente. En el caso de quienes viven con hemofilia, agregan, la medicina es fundamental para evitar sangrados antes de que ocurran, no solo para tratarlos cuando ya se presentan. Hoy en Colombia miles de pacientes exigen medicamentos, citas y examenes a tiempo.

Cabe anotar que la Nueva EPS no se ha pronunciado sobre este caso.



Las reacciones a lo que dijo el Gobierno

Por eso, los pronunciamientos del presidente Petro y el ministro Jaramillo generaron indignación entre voces autorizadas de la salud y asociaciones de pacientes. Una de las primeras en pronunciarse fue la epidemióloga Zulma Cucunubá, actual directora del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. "Lamentables declaraciones que evidencian gran confusión sobre concepto de prevención. En este caso, prevenir era garantizar acceso continuo a profilaxis para hemofilia, con sólida evidencia que le permitía una vida normal. Esa era la verdadera prevención que le fue negada", afirmó.

Por su parte, Pacientes Colombia, un movimiento que agrupa a cientos de de organizaciones de pacientes del país, publicó en redes sociales: "Kevin no es un ÁNGEL, Kevin ES UNA VÍCTIMA DE LA SALUD DE PETRO".

El exministro de Salud Alejandro Gaviria también se pronunció: "Culpa de la mamá y la familia. Es la especialidad del presidente Petro: buscar culpables. Cada vez más cínico y desvergonzado", escribió en sus redes sociales. Johnattan García Ruiz, investigador de sistemas de salud globales en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, escribió que "este tiene que ser el comentario más bajo que ha hecho el presidente. Esta vez no es vulgar o irrespetuoso, sino inhumano. Sugerir que la mamá de ese niño con hemofilia no supo cuidarlo, y que tal vez algo de culpa tuvo de su muerte. No pudo ser más ruin".

A su turno, Andrés Vecino, invetigador del Instituto Johns Hopkins, señaló: "Este hombre indolente y carente de empatía claramente no ha criado a sus muchos hijos y no tiene idea de lo que eso implica. Asimismo, que no se le escape el problema principal que es que el niño requería de su medicación y no se la dieron por la intervención irresponsable y criminal y presuntamente corrupta de la Nueva EPS".



¿Qué se sabe de la muerte de Kevin Acosta?

Kevin murió el 13 de febrero en el hospital La Misericordia de Bogotá, luego de ser trasladado desde el departamento del Huila, una vez su condición de salud se agravó a raíz de un accidente cuando montaba bicicleta, que le habría provocado una hemorragia interna. Al accidente se sumó que el menor de edad, por su condición médica, debía tomar un medicamento de alto costo económico, cuya última dosis la recibió el 12 de diciembre. Según denunció su familiar, el menor de edad se quedó sin IPS por la finalización del contrato con la Nueva EPS, donde estaba afiliado. Sin su dosis y víctima del accidente, la salud del menor de edad se agravó y perdió la vida.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL