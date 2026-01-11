Fotos | ¿Quiénes eran las personas que murieron junto a Yeison Jiménez en accidente de avioneta?

El luto por el accidente de la avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez también inunda a las familias de las personas que iban con él en la aeronave. Este accidente dejó un saldo de seis víctimas mortales, luego de que la avioneta quedara completamente incinerada al caer al suelo, segundos después de despegar.

"La Aeronáutica Civil lamenta profundamente esta tragedia y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores del señor Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación", señaló la entidad en un comunicado, minutos después del siniestro.



¿Quiénes eran las otras víctimas?

Según la Gobernación departamental de Boyacá, además del artista, en el siniestro perdieron la vida el piloto, capitán Fernando Torres; los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente de Jiménez), Jefferson Osorio (representante del cantante) y Weisman Mora.

Jefferson Osorio era el 'booking manager' de Yeison Jiménez y también del artista Andrey Riobueno, según su perfil de Instagram. Osorio se encargaba de la programación de eventos y conciertos en los que estaba presente el cantante de 34 años.



Por su parte, Óscar Marín era uno de los pilotos que iba en la aeronave, quien normalmente manejaba la avioneta en la que se movilizaba el cantante. Más allá de trabajar para el cantante, recientemente los tres habían cumplido el sueño de ver jugar a la Selección Colombia.



Yeison Jiménez junto a Jefferson Osorio y Oscar Marín

En la areonave también viajaban Weisman Mora, quien era el fotógrafo y filmmaker de Yeison Jiménez. De hecho, el hombre fue el encargado de publicar en sus historias de Instagram el video de momentos antes del despegue de la aeronave. "Pa' Marinilla", escribió en la historia señalando el destino que tenían ese sábado, pues Jiménez se iba a presentar en ese municipio.

En ese video se ve también al capitán Fernando Torres, quien estaba al mando de la aeronave. Finalmente, la otra víctima del accidente fue Juan Manuel Rodríguez, quien era el productor visual del artista de música popular y también se encargaba de la venta de mercancía oficial de Yeison Jiménez.

Weisman Mora, capitán Fernando Torres y Juan Manuel Rodríguez también murieron con Yeison Jiménez

Como se sabe, Jiménez se había presentado el viernes en la localidad de Málaga, en el departamento de Santander, y tenía prevista una presentación la noche de este sábado en el municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia, cercano a Medellín, como parte de su agenda artística.

En Marinilla, el resto de su equipo y músicos ya esperaban la llegada del cantante para su presentación. Fue el alcalde del municipio el que se subió a la tarima para informar que, rumbo a cumplir con su concierto, el cantante había fallecido en un accidente de avioneta. En el lugar del evento se hizo un minuto de silencio y en el momento en que se esperaba a Jiménez en el escenario se colocaron sus canciones a manera de homenaje.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL