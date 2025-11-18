En vivo
COLOMBIA  / Radican moción de censura contra ministro Pedro Sánchez por muerte de menores en bombardeos
Radican moción de censura contra ministro Pedro Sánchez por muerte de menores en bombardeos

Es la segunda vez que presentan una moción de censura contra el ministro de Defensa. La representante Katherine Miranda recogió 30 firmas, 3 de ellas del Pacto Histórico.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 18 de nov, 2025
Radican moción de censura contra ministro Pedro Sánchez, por muerte de menores en bombardeos
Colprensa

