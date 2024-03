Presidente Petro le respondió a Iván Name: “Las armas de la nación no van a apuntar al Congreso”

Desde Montería, el presidente Gustavo Petro le salió al paso a Iván Name, presidente del Senado de la República, quien le hizo una advertencia al jefe del Estado "por si están pensando en ruido de sables o culata militar".



El presidente de Colombia le manifestó a Iván Name que “las armas de la nación no van a apuntar al Congreso. Yo soy demócrata. Las armas de la nación están al servicio del poder constituyente del pueblo”.

"El presidente del Congreso no tiene por qué temer a las armas de la nación, porque ahora yo soy el comandante en jefe de las armas de la nación. Las armas de la nación no van a apuntar al pueblo, nunca. Tampoco al Congreso, que, como el presidente, igual que el poder judicial, somos poderes constituidos, secundarios, subordinados a un poder más grande que es el pueblo", aseguró el jefe del Estado.

¿Qué dijo Iván Name?

El presidente del Senado se refirió a la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente que puso sobre la mesa Gustavo Petro.

“Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente como es el mandato constitucional. No se invente caminos que no aceptamos, usted recibió de la democracia un mandato y debe respetarlo. Usted es el presidente de Colombia, no es un habitante pasajero del Palacio de Nariño. Aquí se construyó su prestigio y ahora a este Congreso le viene a colgar usted una corona de flores en un disparatado reportaje”, aseguró Iván Name.

Asimismo, se refirió a las reformas sociales, mismas que, según él, han sido estudiadas en el Congreso: “Pretender que son el depósito de la sabiduría es absolutamente contrario a la inteligencia. Pensó usted que tenía la fórmula mágica para decirle al Congreso lo que tiene que hacer y que nosotros no pudiéramos pensar. Representamos tan legítimamente como usted la democracia. Revise sus conceptos, señor presidente. Sabemos que no es abogado, pero usted no puede hacer por la vía de facto una convocatoria y un proselitismo porque ya arrancó la campaña”.