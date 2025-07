Presidente Petro responde a representante Lina Garrido: "Solo escuché insultos y mentiras"

En la instalación del último año legislativo del Congreso de la República, tanto el presidente Gustavo Petro como la oposición tuvieron un espacio para defender o cuestionar la gestión del mandatario. El Jefe de Estado habló de los avances que, según él, el país ha tenido en materia económica, mientras que los miembros de la oposición, entre los que está la representante de Cambio Radical Lina María Garrido, hicieron críticas al Gobierno, sobre todo en materia de seguridad y paz.

"Salió corriendo. Estoy segura que se va a acordar de mí durante todo el trayecto de su viaje internacional No. 67 rumbo a Chile", dijo la representante en su cuenta de X, refiriéndose al momento en que el Presidente se retiró del Salón Elíptico luego de que terminó la intervención de la congresista. Petro le respondió en la misma red social y aseguró: "No estoy acostumbrado a salir corriendo. Escuche toda la intervención de la parlamentaria Garrido, no dio cifras, no demostró que las mías sean falsas. Y solo escuche insultos y mentiras. Vuelvo a repetirlo, tenemos una oposición que solo se basa en el insulto y la mentira. Y de acuerdo a mi experiencia, creo que la representante Garrido no quedará en mi memoria".

Cabe resaltar que la instalación de la cuarta y última legislatura del gobierno Petro estuvo marcada no solo por los discursos, sino también por los mensajes de los carteles, los aplausos y hasta los abucheos de un lado y del otro. Mientras la bancada del Pacto Histórico exaltaba la labor del presidente, otros partidos tenían letreros refiriéndose al escándalo de la UNGRD y, en el caso del Centro Democrático, a Miguel Uribe. Al final de la noche, Lidio Arturo García Turbay, del Partido Liberal fue elegido como presidente del Senado, mientras que Julián David López, del partido de la U, dirigirá la Cámara de Representantes.



"No hay nada que mostrar": Lina María Garrido

La representante, entre otras cosas, puso sobre la mesa la fractura interna del poder ejecutivo, señalando la llegada en solitario de la vicepresidenta Francia Márquez al Congreso, en contraste con la comitiva presidencial. "Usted utilizó, instrumentalizó a la vicepresidencia Francia Márquez, a la que traicionó y hoy desprecia", indicó Garrido, asegurando que el Presidente "traicionó el anhelo de millones de colombianos" que lo eligieron.

“A diferencia de quienes están en esta réplica, yo voté por usted, así como 11 millones de colombianos, lo hicimos porque estábamos cansados de las promesas que no se habían hecho realidad. Hoy, tres años después, no hay nada que mostrar, no hay un logro que mostrar. Usted traicionó a Colombia”, dijo.

También se refirió al escándalo de los carrotanques en la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD): "Yo veo el cuadro que usted tiene un niño de Palestina en la Casa de Nariño, señor presidente, y todos nos solidarizamos con la causa, nadie quiere que muera un niño, pero yo le voy a regalar un cuadro donde estén los niños de la Guajira, esperando agua potable. Para que cuando lo vea, recuerde que su Gobierno los utilizó mientras esa plata se la robaron".



"Nos derrotan aquí una y otra vez": Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro en su discurso ante el Congreso de la República hizo una rendición de cuentas de sus 3 años de gobierno. Habló de los logros económicos, pidió al Banco de la República bajar las tasas de interés y señaló que va a hacer un aumento al salario mínimo. También habló de seguridad, salud y educación.

"No subí los peajes, aún en contra de una posición mía no subí el diésel de los camiones que cargaban. Repartimos tierras y comenzamos y bajamos la tasa de interés del Banco de la República. Sí, lo hicimos en contra de la junta directiva del Banco de la República. Y como resultado tuvimos que los precios de la comida bajaron de tal manera que hoy son del orden del 4,6 por debajo de la tasa de inflación. Llegaron a ser del 1 y del 2 % cuando los habíamos recibido en 2 5% anual", indicó.

También se refirió a quienes le hacen oposición. "Ahora debatimos sobre los problemas del pueblo y eso sí se llama democracia. A ninguno perseguimos. Nos derrotan aquí una y otra vez y a veces triunfamos. A nadie se persigue. Cuidamos porque cuidamos la vida". Asimismo, insistió en su decisión de no vender más carbón a Israel. "No se puede exportar carbón a Israel. Está prohibido por las Naciones Unidas. Lo dijo la delegada para los asuntos de Gaza de la ONU, la señora Francesca Albanese, a la cual yo voy a condecorar".

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL