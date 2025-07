¿Quién es la congresista Lina Garrido, quien hizo duro discurso contra el presidente en el Congreso?

La representante a la Cámara Lina Garrido fue una de las protagonistas en la réplica que hizo la oposición al discurso de más dos horas que dio el presidente Gustavo Petro en la instalación de un nuevo periodo legislativo, este 20 de julio de 2025.

En su intervención, la congresista dijo que votó por el jefe de Estado “como lo hizo 11 millones de colombianos, la mayoría que no somos petristas, ni de izquierda, ni progresistas, ni guerrilleros, ni hacemos parte del pacto de La Picota. Lo hicimos porque estábamos cansados de las promesas que no se habían hecho realidad”. Sin embargo, sostuvo, Petro "traicionó el anhelo de millones de colombianos" que lo eligieron.

Tras sus palabras, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que decidió denunciar penalmente a la representante por injuria y calumnia, “por su mala fe, imprecisiones y mentiras en medios de comunicación y en redes sociales”.

Por su parte, Cambio Radical, partido por el que fue elegida, dijo que rechaza "con contundencia las expresiones de odio y violencia verbal" contra la congresista y que "si llega a pasarle algo", hacen responsable al Gobierno Nacional "y a quienes, con su discurso, promueven el odio".



¿Quién es Lina Garrido?

Nació en Arauca. Es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, además de tener una especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político en la Pontificia Universidad Javeriana y en Gerencia Social en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, según se puede encontrar en la Cámara de Representantes.

A sus 38 años, ya ha sido concejal de Arauca en 2016-2019, candidata a la Asamblea Departamental en 2019 y líder social desde los 18. Fue elegida representante por Cambio Radical para el periodo 2022-2026 con 10.534 votos.

En entrevista con Noticias Caracol en vivo manifestó que a Petro “no le gusta que le digan la verdad como cual dictador, pero aquí tiene una llanera dispuesta a repetírselo todos los días si es necesario”.

“Yo tenía que hablarle como le habla el pueblo que él dice defender, pero al que no le gusta escuchar”

La representante expresó este lunes que “era importante poder decirles a los colombianos que, más allá de lo que él pretende maquillar en cifras y entregar resultados al país, lo que ha rodeado este gobierno es la corrupción y la criminalidad”.

Afirmó que “yo tenía que hablarle como le habla el pueblo. Es el pueblo que él dice defender, pero al que no le gusta escuchar porque solo le sirve para nutrirse de ese ego y de ese discurso en el que los instrumentaliza. Yo soy la voz de ese pueblo y por eso hoy conecté con tantas personas que me han permitido ser digamos esa tendencia hoy de decir, ‘Lina, usted le dijo lo que millones de colombianos le querían decir’”.

Y sostuvo que Paloma Valencia, “que también hizo uso de la réplica, le desmintió todas y cada una de las cifras que él dio y le habló con cifras, pero quien realmente le habló con el corazón de decirle lo que está pensando la gente de a pie, el colombiano que está sufriendo, ese era mi papel y lo hice, y por eso le dolió, por eso salieron bravos, por eso ni siquiera esperaron que yo terminara y de una vez se retiraron del recinto, porque no soportan cuando alguien les dice en su cara que lo que ellos están intentando mostrarle al país y al mundo fracasó y que en el tercer año no tiene ninguna obra que mostrar”.

Sobre la reacción del presidente Petro a sus palabras, Lina Garrido aseveró que “el solo hecho de que me hubiese respondido, el solo hecho de que lo hubiese incomodado y el solo hecho de haberle dicho lo que le dije, porque sé que le dolió en su ego, es el que yo estoy segura no va a olvidar, y ese tormento lo va a llevar porque no me voy a callar, y cada vez le voy a seguir diciendo esas angustias que no resolvió. Porque durante 20 años de oposición dijo que era el mesías, el que tenía la solución para todo, las fórmulas mágicas. Llegó y es un fracaso absoluto”.



Lina Garrido habla de amenazas contra su vida

Según la representante, “mi seguridad está en peligro desde el momento en que yo me atreví a alzar mi voz. En el momento en que yo empecé a denunciar lo que pasaba en mi departamento, a denunciar este gobierno, cómo había complicidad con grupos armados, como contratación posiblemente de recursos públicos que estaban llegando para financiar a grupos armados en mi departamento”.

Asimismo, dijo que “lo de Miguel Uribe es muestra fehaciente de eso. Fueron incapaces de garantizar la seguridad para la oposición y hoy me siento en riesgo porque si en su momento solamente era una cuestión de control político, de hablar sobre el tema de seguridad, lo que hice ayer fue directamente a él, hablándole a él. Y si ese tipo de fanatismo que genera Gustavo Petro escuchar a una mujer como yo, decirle lo que le digo, por supuesto que hoy siento y me levanto con más incertidumbre de que la vida de mi familia y la mía puede estar en peligro”.

“Si lo que me preguntas es si me siento en peligro hoy por ser esta voz de oposición al gobierno, claro que sí”, añadió.

Además, denunció que ha tenido “una pelea desde hace tiempo con el director de la UNP porque yo tengo cuatro amenazas, dos del Eln y dos de las disidencias de las Farc. Y en ese pedir que me amplíen el esquema y que sea extensivo hacia mi familia, Augusto Rodríguez quiso desmejorarlo y su argumento era, que fue en noviembre, ‘representante, no se preocupe que en este momento no están matando congresistas’, esa fue su respuesta. Me dijo ‘yo necesito los carros porque tengo más protegidos que atender’; y tuve que acudir a un juez para que por medio de una tutela se me garantizaran mis derechos. Entonces, en este momento estoy garantizando con esa tutela el esquema que en principio se me dio, pero que no se me ha incrementado y que yo en este momento vuelvo otra vez a pedirle a la Policía, quien es la que lidera la seguridad de los congresistas, pues que nuevamente envíen esas solicitudes a la UNP y se puedan mejorar, porque yo vivo en un departamento en el que ya no me puedo desplazar por las vías porque estoy en peligro”.

Para Lina Garrido, “la oposición, a diferencia de Gustavo Petro, que durante más de 20 años le garantizó su seguridad, ya con lo que pasó con Miguel Uribe y las masacres que han pasado en el país, la oposición no tenemos garantías”.

