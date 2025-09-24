En vivo
POLÍTICA  / Presidente Petro sobre vía al Llano: "Solo un procedimiento de emergencia podría ayudarnos"

Presidente Petro sobre vía al Llano: "Solo un procedimiento de emergencia podría ayudarnos"

La vía que conecta Bogotá y Villavicencio, a la altura del kilómetro 18, está cerrada indefinidamente por un derrumbe, lo cual ha afectado a la economía y el turismo del departamento del Meta.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 24 de sept, 2025
Presidente Petro habla de la vía al Llano.
Presidente Petro habla de la vía al Llano.
Coviandina / Colprensa

