Presidente Petro sobre vía al Llano: "Solo un procedimiento de emergencia podría ayudarnos"

El presidente Gustavo Petro se refirió este miércoles, a través de su cuenta de X, a los recientes cierres de la vía al Llano por un derrumbe, debido a que aún es indefinido el tiempo que durará cerrado el corredor a la altura del kilómetro 18, y las autoridades y la ciudadanía en el departamento del Meta indican que se han visto afectados en cuanto a su economía y la industria del turismo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"La carretera pasa por terreno geológicamente inestable y el contrato de concesión se realizó, excluyendo al concesionario de los arreglos indispensables en las áreas más inestables. De tal manera que recae sobre las finanzas públicas el sostenimiento de la carretera (...) Solo un procedimiento de emergencia podría ayudarnos a financiar las obras y se necesitan para ya. Espero de la Corte su apoyo para superar el problema en este invierno", indicó.

Noticia en desarrollo...