Vía al Llano: ¿cuándo se reabrirá tras derrumbe en el kilómetro 18? Esto dice la concesión

Vía al Llano: ¿cuándo se reabrirá tras derrumbe en el kilómetro 18? Esto dice la concesión

Más de dos semanas han pasado luego del derrumbe que taponó la carretera y la empresa encargada del manejo de este importante corredor vial contó qué se debe hacer para recuperar el tránsito en la vía.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 23 de sept, 2025
No hay fecha para reabrir el kilómetro 18 en la Vía al Llano, según la concesión Proindesa

