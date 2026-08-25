Presidente pide a nuevo contralor un grupo élite para indagar manejo de recursos de gobierno Petro

Durante la posesión del nuevo contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde, en La Dorada, Caldas, el presidente Abelardo de la Espriella le pidió al funcionario crear un grupo élite que esté enfocado en investigar los manejos de los recursos públicos del gobierno de su antecesor, Gustavo Petro.

Poco antes de que el jefe de Estado hiciera la solicitud, el contralor expresó en su discurso que no asumía “únicamente el encargo institucional de vigilar el erario, hoy asumo una deuda de honor con la historia, con la provincia y con más de 50 millones de colombianos que exigen ver el fruto sagrado de sus impuestos reflejados en dignidad, obras y desarrollo”. Según Laverde, “Colombia no puede seguir tolerando que cerca de 50 billones de pesos al año se extravíen en los laberintos oscuros de la corrupción y la ineficiencia, esa cifra no es un informe técnico y frío; 50 billones de pesos equivalen a más de 10.000 colegios de alta calidad, presidente, que no se construyeron; asientos de hospitales sin insumos vitales; a miles de kilómetros de vías terciarias que dejaron aislados a nuestros campesinos. Cada peso, y perdón esta palabra, que se roba la corrupción es una oportunidad que se le arrebata a un niño en la ruralidad. Eso se acaba hoy”.

Añadió que “no puede haber libertad si los recursos del pueblo terminan cautivos en los bolsillos de unos pocos, y no puede existir orden si no hay justicia fiscal implacable que proteja hasta el último centavo de la patria”.



“Que caiga quien tenga que caer”

Tras el discurso del contralor, que se posesionó en su tierra natal, el presidente De la Espriella le expresó al nuevo funcionario que “como ya se lo dije antes de su posesión, le solicito respetuosamente que se cree un grupo élite de la Contraloría para identificar el ‘robispicio’, el ladrocinio del desgobierno anterior que sumió a Colombia en la peor crisis fiscal de la historia”. (Lea también: Contraloría General advierte de contratación excesiva en recta final del Gobierno de Gustavo Petro)



Por otro lado, instó a "que el país lo sepa: funcionario del gobierno de El Tigre que resulte envuelto en un escándalo, por pequeño que sea, para afuera y a responder. Aquí no vine a tapar a nadie, que caiga quien tenga que caer, por más cercano que sea, porque yo vine a hacer la política de siempre, yo vine a cambiar la política para siempre".



POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL