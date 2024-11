"Puedo cometer errores, pero no delitos": ministro Ricardo Bonilla se pronuncia sobre caso UNGRD

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se pronunció este sábado luego de que Noticias Caracol reveló el testimonio que rindió ante la Fiscalía General de la Nación María Alejandra Benavides, su exasesora, quien afirmó que él sabía lo que ocurría en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

"Respeto el trabajo de la Fiscalía y confío en demostrar que eventualmente puedo cometer errores, pero no delitos", escribió en su cuenta de X. "Nunca he jugado a esquivar la ley. Mi compromiso con el presidente y las finanzas públicas sigue intacto y no será afectado por esta situación", añadió.

(Noticia en desarrollo).