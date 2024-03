¿Qué alcance tendría la constituyente propuesta por el presidente Gustavo Petro?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, agitó el panorama político del país al mencionarla posibilidad de realizar una Asamblea Nacional Constituyente. Diferentes sectores han levantado opiniones a favor y en contra de la propuesta.



En esta entrega de #SalaDePrensa, Pedro Medellín y Juan Carlos Flórez analizan la propuesta de la constituyente planteada por el presidente Gustavo Petro y lo que podría significar para su gobierno.

"Ha demostrado que él no hace lo que promete, pero, en cambio, hace lo que dice que no va a hacer (...) Si una constituyente no es para cambiar una constitución, ¿entonces para qué es?", destacó Medellín.