¿Qué impacto podría tener la nueva declaración del presidente Gustavo Petro en relación con EE. UU.?

Aún siguen siendo tensas las relaciones entre Colombia y el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , luego de que Gustavo Petro reiterara en una entrevista con la cadena Univisión que no está dispuesto a seguir recibiendo migrantes en las índoles en las que los está enviando: esposados y en unas condiciones que, según dice el mandatario Petro, son indignas.

Gustavo Petro enfatizó: “La decisión del presidente es no aceptar colombianos y colombianas esposados. La propuesta que está en la mesa de los Estados Unidos en discusión: admitimos que ellos tienen su soberanía sobre su territorio; nosotros llevamos los aviones y traemos los colombianos”.

En ese sentido, el jefe de Estado de los colombianos recalcó que, de ser necesario, se enviarán cruceros para que los connacionales regresen a Colombia. Para financiarlo, se utilizará el dinero del presupuesto, pues, según Petro, “la dignidad humana no tiene precio”.

¿Qué impacto podría tener esta declaración del presidente Gustavo Petro?

En conversación con Noticias Caracol, María Margarita ‘Paca’ Zuleta, analista de la Universidad de Los Andes, explicó que las declaraciones del presidente “no logran bajar la marea y en este momento lo que necesitamos es mente mente fría, análisis, reposo y mucho cuidado en las relaciones. La diplomacia existe por una razón y es que la forma como dicen las cosas en un país no es la misma forma como dicen las cosas en otro”.

Para Zuleta hay dos factores que le preocupan: "En el Derecho existe una figura que hace pensar que cuando uno ha aceptado históricamente una forma de hacer las cosas pues crea un precedente, ese precedente ya se creó. Colombia ha recibido, el año pasado durante el gobierno del presidente Petro, y durante el gobierno del presidente Biden, un número muy grande de migrantes; sí, en unas condiciones que no son las mejores para esos migrantes sin papeles en los Estados Unidos. El cambio es el cambio del presidente y el cambio de que no han venido todos en aviones comerciales, sino en aviones militares, pero no hay un cambio adicional”.

Precisó que para ella está bien que el presidente Petro aborde la dignidad de los migrantes, “sin embargo, demoras en el proceso de migración atentan contra esa dignidad”. Añadió que aquí hay “otro tema que es muy importante: estamos hablando de un número muy grande de habitantes sin papeles en los Estados Unidos que son colombianos y estamos hablando de una cantidad de plata para repatriarlos. Estamos hablando de la dignidad de ellos, pero, también, estamos hablando de que se toma una decisión de por qué esa plata no la ponemos en el Catatumbo o no la ponemos en que los estudiantes puedan terminar sus carreras universitarias con créditos del Icetex”.

