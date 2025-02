¿Qué le espera a Colombia con la guerra comercial desatada por Donald Trump?

El presidente estadounidense Donald Trump firmó las órdenes ejecutivas con las que impone aranceles del 25 por ciento para los bienes de México y Canadá (con excepción del petróleo canadiense, que tendrá solo un 10%) y del 10% para los de China. Las naciones reaccionaron a esas medidas. ¿Afectará esto a Colombia? Ángela María Orozco, exministra de Comercio Exterior y de Transporte, habló con Noticias Caracol para analizar lo que le espera al país en materia comercial.

Según la exfuncionaria, estos aranceles “no es una cosa que va a afectar solo a Colombia sino al mundo entero. Como ustedes saben, estas medidas habían sido anunciadas por el presidente Trump en su programa de campaña. Es más, el 20 de enero que se posesionó sacó un memorando sobre lo que iba a ser su política comercial dirigido a todos los secretarios de gabinete que tenían que ver con el tema pero iban desde Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacoinal) hasta el secretario de Comercio, dando los lineamientos de esta política y advirtiendo que se iba enfocar a los países con los que tenía fundamentalmente déficit comercial para eliminar ese déficit comercial, para lo cual iba evaluar si iba a poner aranceles, iba a evaluar si algunos países estaban manipulando la tasa de cambio y que tendrían que llevarle recomendaciones porque ese era el corazón de la política”.

Sin embargo, tras la tensión diplomática que se desató entre el Gobierno de Gustavo Petro con el de Donald Trump, “eso que ya estaba redactado sin nombre, porque en todo caso lo iban a hacer, Colombia levantó la mano y hubo el domingo hace una semana una crisis donde hubo una amenaza de aranceles para Colombia, esa amenaza no ha cesado y esa amenaza en cualquier momento se hace efectiva”, manifestó la experta.

Por eso instó a “ser muy cuidadosos en el manejo de las relaciones, porque así como México depende muchísimo del mercado de Estados Unidos, así también Estados Unidos es el 32% de nuestras exportaciones no minero-energéticas y el 29% de nuestras exportaciones totales, y cuando uno mira las exportaciones no minero-energéticas que llegan son intensivas en empleo, y aquí estamos hablando de flores, de café, de banano, de construcciones, todo lo que es ventanería, de azúcar, de aceite de palma, de transformadores eléctricos”, precisó Orozco.

El impacto en Estados Unidos de los aranceles que impuso a otros países

“Es evidente que esta medida va a afectar la economía de Estados Unidos, no tanto por lo que eventualmente nos pueda suceder a nosotros, sino porque ellos vienen desde hace 40 años construyendo una economía integrada y es una cadena de valor que está totalmente integrada donde los carros van y vienen varias veces, porque van y vienen insumos y van y vienen autopartes en la cadena de valor automotriz, y tienen insumos de los tres países, eso es algo que es producto del NAFTA y de tantos años del NAFTA -Tratado de Libre Comercio de América del Norte-”, precisó la exministra colombiana.

Añadió que “esto va a romper cadenas de valor, esto va a encarecer la economía interna de Estados Unidos y uno lo único que puede esperar es que el impacto que se genere logre que revalúen ese tipo de políticas, claramente no solamente violatorio del NAFTA sino también de la Organización Mundial del Comercio”.

Es por ello que consideró “que muchas de esas órdenes ejecutivas pueden ser sometidas a demandas al interior de Estados Unidos y no sabemos si van a favorecerlas porque efectivamente violan algunos de los tratados internacionales suscritos, como ha pasado con la orden ejecutiva diciendo que no volvían a ser nacionales de nacimiento los hijos de inmigrantes ilegales. Por ejemplo, eso está suspendido por un juez de un Distrito”.

Pero insistió en “que nosotros estamos en riesgo de que eso suceda y claramente tenemos que tener una política exterior cuidadosa”.

¿Puede Colombia sacar alguna ventaja comercial?

“Debería, y en un escenario normal creo que uno diría que es una gran oportunidad porque podemos entrar a suplir algunos de los productos que suple México y que también nosotros producimos. Ahora, la pregunta que uno se hace es si va a haber inversiones que hagan eso teniendo en cuenta que sí tenemos una espada de Damocles permanente y que también nos pueda pasar a nosotros. Entonces, si bien puede verse como una oportunidad, no creo que sea una gran oportunidad porque hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar en nuestra relación bilateral. Creo que a lo que nos llama es a tratar de llamar a la calma y a tener una estrategia muy similar y aún más agresiva de cuando Colombia fue descertificada en la Presidencia de Ernesto Samper y que también su visa fue revocada y Colombia estuvo en permanente amenaza de recibir aranceles; yo en ese momento era vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores y con María Isabel Patiño y todo el gremio floricultor hicimos un enorme trabajo permanente en Estados Unidos para lograr que no nos pusieran aranceles, ya que todo el tiempo estuvimos amenazados de eso después de que nos descertificaron. Pero ese ejercicio que hay que hacer con el Gobierno americano también hay que hacerlo con el Gobierno colombiano”, señaló.

Recalcó que “uno lo que no puede es seguir toreando y rotando a los presidentes para que se sigan peleando y para que siga habiendo algo que políticamente puede ser temporalmente rentable para ambos, porque siempre hay gente que le fascina el nacionalismo, pero que al final del día los únicos que perdemos somos los ciudadanos colombianos y los ciudadanos de Estados Unidos”.