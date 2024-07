¿Quién es Adelina Guerrero, esposa de Armando Benedetti que habría sido agredida?

Hay polémica por cuenta de un presunto hecho de violencia verbal por parte de Armando Benedetti, embajador de Colombia ante la FAO, contra su esposa, Adelina Guerrero Covo. Así lo reveló Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio.

Según el periodista, el hecho ocurrió el pasado 30 de junio en un apartamento de Madrid, España. Incluso, la Policía llegó hasta el recinto, donde el exsenador invocó su inmunidad diplomática para evitar ser detenido.

Ella es Adelina Guerrero Covo, esposa de Armando Benedetii

Guerrero es arquitecta de profesión e hija de la exmagistrada del Consejo Nacional Electoral y excandidata a la Alcaldía de Cartagena, Adelina Covo. Es la cuarta esposa de Armando Benedetti, con quien contrajo matrimonio en 2016.

En 2022 se había conocido que Guerrero y Benedetti atravesaron una crisis matrimonial que por poco lleva al divorcio. Sin embargo, se confirmó que seguían juntos luego de que el exsenador saliera de su cargo como embajador de Colombia en Venezuela.

Adelina Guerrero es madre de dos hijos: Camilo y Francesca, cuyo padre es el embajador de Colombia ante la FAO. Por palabras del mismo Armando Benedetti se confirmó que la pareja se encuentra en proceso de divorcio.

Armando Benedetti niega agresión contra su esposa

A través de su cuenta en la red social X, Benedetti escribió lo siguiente: "Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión NO es cierto y NO se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos, seré prudente".

Aunque Adelina, hasta el momento, no se ha pronunciado respecto a lo dicho por el periodista Ricardo Orrego, sí ha compartido en sus redes sociales algunos mensajes que pusieron a especular a más de uno.

"Entre más poder, más responsabilidad y ejemplo. Tener una credencial o alto cargo no te da el derecho de humillar y utilizar la violencia. Esta es la generación de los poderosos de cristal, del usted no sabe quién soy yo. Si representas a un país, hazlo con decoro y dignidad", escribió Guerrero el pasado 16 de julio.