¿Quién es Ana Lucía Pineda? La empresaria que llega como la nueva primera dama de Colombia

Ana Lucía Pineda, administradora de empresas nacida en Montería (Córdoba), se convierte oficialmente este 7 de agosto en la nueva primera dama de Colombia una vez termine la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República. Aunque durante años ha mantenido un perfil discreto, en la campaña presidencial de 2026 adquirió mayor visibilidad al acompañar al hoy mandatario y liderar iniciativas de apoyo a su candidatura. Tras su elección, Pineda ha sido vista con el presidente electo en las mesas de empalme y también en territorios con un movimiento que ella lidera.

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Nacida en la capital cordobesa, Ana Lucía Pineda cursó sus estudios escolares en el Colegio Británico de Montería y posteriormente estudió Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá. Desde entonces ha desarrollado una trayectoria ligada a la gestión empresarial, el emprendimiento y el fortalecimiento de proyectos en los sectores gastronómico, cultural y de entretenimiento.

Así inició la relación de Ana Lucía Pineda con Abelardo de la Espriella

La relación entre Ana Lucía Pineda y Abelardo de la Espriella tiene sus raíces en Montería. Ambos crecieron en la ciudad y sus familias mantenían una relación cercana desde que él tenía 15 años y ella apenas cinco.



Años después volvieron a encontrarse en Bogotá. Según ha contado el propio presidente, la vio caminando cerca de la notaría donde trabajaba su padre y, tras confirmar con su madre que se trataba de Ana Lucía, organizó un encuentro en las oficinas de su firma de abogados.



El reencuentro dio paso a un noviazgo que avanzó rápidamente. Un mes después le propuso matrimonio y un año más tarde contrajeron matrimonio. La pareja lleva más de 17 años de casados y tiene cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

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Su trayectoria como empresaria

Antes de impulsar sus propios proyectos, Ana Lucía Pineda participó en la consolidación de De La Espriella Lawyers, donde trabajó en áreas relacionadas con calidad, cumplimiento y selección de personal.

Posteriormente desarrolló varios emprendimientos, entre ellos Amore Gelatería, además de otras iniciativas empresariales vinculadas con los sectores gastronómico, cultural y de entretenimiento tanto en Colombia como en Estados Unidos.

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El papel que desempeñó durante la campaña presidencial

Durante la campaña presidencial de 2026, Ana Lucía Pineda incrementó su presencia pública al acompañar a Abelardo de la Espriella en diferentes recorridos, entrevistas y eventos políticos.

Además, impulsó el movimiento "Tigresas de la Patria", una plataforma integrada por mujeres que respaldó la candidatura del hoy presidente. Su bajo perfil pasó a la exposición en redes, donde ya se le ve recorriendo distintos lugares del territorio colombiano. Además, Pineda ha llegado junto a su esposo a las mesas de empalme en las regiones.

En distintas intervenciones públicas manifestó que, como primera dama, le gustaría concentrar su trabajo en iniciativas dirigidas a las mujeres, la niñez y los adultos mayores, temas que ha señalado como prioritarios para su gestión y que ha mostrado desde antes de la posesión presidencial en sus redes sociales.

EFE

Editado por María Paula Rodríguez Rozo