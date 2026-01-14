Renunció Jorge Lemus a la dirección del Departamento Nacional de Inteligencia: ¿por qué salió?

Jorge Lemus renunció a la dirección del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI). La noticia se conoce pocas horas después de que Angie Rodríguez anunciara su dimisión a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y como secretaria general de la Presidencia de la República.

En la misiva, Lemus manifestó que su decisión era “irrevocable” y se hacía efectiva “a partir de la fecha”.

El funcionario, que estuvo en el cargo desde el 3 de marzo de 2025 y que había asumido antes como encargado por la salida de Carlos Ramón González, investigado por el escándalo de la UNGRD, le manifestó al presidente Gustavo Petro su gratitud por “la confianza depositada en mi persona para ejercer un cargo directivo de tan alta responsabilidad, y que me ha permitido aportar desde mi conocimiento y experiencia en la construcción de un proyecto de cambio en nuestra patria”. (Lea también: Petro pide renuncia de responsables de fiesta en Nicaragua a la que asistió Carlos Ramón González)



El cargo que asumiría ahora Jorge Lemus

Fuentes le contaron a Noticias Caracol que en la mañana del miércoles 14 de enero hubo una reunión con el presidente Petro, quien decidió que Lemus, muy cercano a él, lideraría las investigaciones de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) sobre corrupción y otros requerimientos del mandatario.



Sobre su remplazo, se ha dicho que al DNI llegaría René Guarín, exmilitante de la extinta guerrilla del M-19 y también muy cercano al jefe de Estado.



Con la renuncia de Jorge Lemus ya serían dos las salidas que se dan en el Gobierno nacional arrancando 2026, pues horas antes se conoció que también dimitía Angie Rodríguez al Dapre.

"Por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria, presento renuncia irrevocable al cargo de Directora del Dapre y Secretaria General de la Presidencia de la República", escribió en la publicación que compartió en redes sociales.

"Me voy con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado", agregó.

La exdirectora del Dapre asumiría como gerente del Fondo Adaptación, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda creada para la recuperación post-desastre y adaptación al cambio climático.

En medio de estas renuncias, se conoció que la presidenta de Finagro (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario), Alexandra Restrepo, también habría dejado su cargo.

El presidente Petro no se ha pronunciado aún sobre estas decisiones.

