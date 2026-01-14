Angie Rodríguez renuncia al cargo de directora del Dapre y secretaria general de Presidencia

Angie Rodríguez renunció al cargo de directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y secretaria general de la Presidencia de la República. Así lo dio a conocer la cuenta oficial del Dapre en X, en la que se publicó hacia la medianoche un mensaje escrito por Rodríguez. "Por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria, presento renuncia irrevocable al cargo de Directora del Dapre y Secretaria General de la Presidencia de la República", se lee al inicio de la publicación. "Me voy con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado", agregó.

En la publicación atribuida a Rodríguez se explica que ahora ella asumirá el cargo de gerente en propiedad del Fondo Adaptación, una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda creada para la recuperación post-desastre y adaptación al cambio climático. De momento, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre la renuncia de la funcionaria, quien llegó a ser una de sus más cercanas.



La renuncia de Rodríguez se conoce en medio de una denuncia que ella misma hizo a inicios de diciembre de un robo en la casa de sus padres en Bogotá. En ese entonces se anunció su salida del Gobierno luego de un descontento de su parte por el nombramiento de Jose Alexis Mahecha en un alto cargo en el Ministerio de Hacienda, quien trabajó en el DAS, el departamento de inteligencia cuestionado por interceptaciones ilegales a magistrados, políticos y periodistas. Mahecha, además, había sido subdirector del Dapre y salió precisamente por diferencias con Rodríguez. Petro en un primer momento le pidió la renuncia a Rodríguez, pero luego la ratificó en el cargo.+



En todo caso, luego de anunciar su salida del Gobierno, Rodríguez reveló amenazas de muerte y dijo que desconocidos ingresaron a su casa y a la de sus padres y la destruyeron y que tambien registró una amenaza de muerte contra su hijo.

A eso se suma diferencias con Carlos Carillo, actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En días pasados, Carrillo anunció que interpuso una queja contra Rodríguez por acoso laboral. La radicación de esta queja ocurrió semanas después de que Rodríguez denunció posibles irregularidades en la gestión de Carrillo con el Fondo de Adaptación y la gestión de algunos contratos. Tras las denuncias de Rodríguez, la Contraloría anunció que hará indagaciones preliminares, mientras que la Procuraduría revisará posibles irregularidades de la Fundación San José en la adjudicación de uno de los contratos.

Administradora pública de formación, Rodríguez cuenta con una especialización en gestión pública y una maestría en derechos humanos, gestión de la transición y posconflicto, su experiencia abarca distintos frentes: trabajó en el Ministerio de Trabajo entre 2016 y 2017, pasó por la OEI en 2018, el Concejo de Bogotá en 2019, la Contraloría entre 2020 y 2022 y fue asesora en el Senado con Clara López entre 2022 y 2023.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

