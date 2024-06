Rodolfo Hernández responde a condena por escándalo de Vitalogic: "Vamos a apelar"

Un juez del circuito penal de Bucaramanga leyó este jueves, 13 de junio de 2024, el fallo condenatorio contra el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, quien fue sentenciado por corrupción a 5 años y 4 meses de prisión, por el delito de interés indebido en celebración de contratos, dentro del escándalo de Vitalogic.

Hernández, que pagará su condena bajo la modalidad de casa por cárcel, también recibió una multa de 66 salarios mínimos e inhabilidad para ejercer cargos públicos por un periodo de 80 meses.

Tras conocer su condena, Hernández hizo un comunicado a través de un video, en el que se refirió a la sentencia de primera instancia, la cual aseguró que apelará.

“Me condenan no por ladrón, ni por haberme robado ni un peso, simplemente me condenan porque violé dizque el derecho a la contratación, a la línea que tiene que seguir todo gobernante de no tener preferencias en la adjudicación de los contratos”, empieza diciendo Hernández.

El exalcalde de Bucaramanga, entre los años 2016 y 2019, manifestó también que durante su época de mandatario de la capital de Santander “¿qué interés puedo tener yo, cuando tenía más de 5 billones de pesos, incluyendo los institutos descentralizados, de favorecer a una persona con un contrato de 340 millones de pesos? Además, a esa persona nunca la había visto en la vida. Eso fue lo que motivó al juez a acusarme de que yo había cometido la violación en el código penal de haber tenido interés en la adjudicación de contratos”.

Sobre el fallo del juez, Hernández recordó que es "de primera instancia y vamos a apelar. Mi derecho como ciudadano, como colombiano, es apelar ante el Tribunal Administrativo de Santander. Hoy soy un hombre libre como lo dijo el mismo juez, de que yo estaba libre hasta que la sentencia quedara en firme".

Noticia en desarrollo...

