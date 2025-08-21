Gobierno de Petro decretará conmoción interior tras atentados en Cali y en Amalfi, Antioquia

Luego de los dos atentados ocurridos en la tarde de este jueves, uno en Amalfi, Antioquia, y otro en Cali, la presidencia de Gustavo Petro afirmó que decretará conmoción interior, al parecer, durante 90 días, mientras se restablece la situación de orden público. Además, le pedirá a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y a la Corte Penal Internacional que inicie procesos contra los dirigentes de las disidencias de la Segunda Marquetalia y de Iván Mordisco, así como los del Clan del Golfo, por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia, antes y durante su gobierno.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Solicito al Estado colombiano en general y al mundo que la junta del narcotráfico y sus bandas: disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta tierra incluida Bogotá. (...) lo que acontece en Cali es un acto que irradia pánico en la población civil a partir de asesinarla y de manera sistemática", indicó el mandatario desde Valledupar.

El primer ataque fue el dirigido a un helicóptero de la policía en zona rural de Amalfi, Antioquia. Las autoridades indicaron que quien derribó la aeronave fue el frente 36 de las disidencias de las Farc. Por el momento se ha reportado que 12 uniformados murieron y dos más se encuentran en estado grave. La Policía también informó que dos perros antinarcóticos habrían muerto en el hecho.



En una imagen grabada, al parecer, por un campesino del municipio se observa al helicóptero aparentemente ya impactado, buscando una zona adecuada y despejada para aterrizar. Sin embargo, algunos analistas creen que el piloto no alcanzó a llegar al lugar previsto y cayó.



El pánico que se vivió en Cali

"Por favor, ambulancias, ambulancias, un atentado terrorista en la base aérea (...) hay muchos heridos, por favor, llamen", dijo uno de los testigos de la explosión de un camión bomba cerca a la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali, un barrio donde hay una gran actividad comercial, por lo que estaba concurrida en el momento de la detonación. La Secretaría de Salud de la capital vallecaucana indicó que hay 6 personas muertas y 65 heridas, entre los que hay 26 hombres, 33 mujeres y cinco menores de edad.

Publicidad

El alcalde de Cali rechazó contundentemente el atentado e indicó que desde la administración ofrecen 400 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables. "He ordenado la militarización de Cali (...) Rechazo y condeno el atentado ocurrido hace unos minutos en inmediaciones de la Base Aérea. Este acto violento atenta contra la vida, la tranquilidad y la seguridad de nuestra ciudad. Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias. No permitiremos que el miedo se imponga sobre nuestra ciudad, trabajaremos sin descanso para que los responsables respondan ante la justicia", afirmó.

Según la Fiscalía, "fueron puestos a disposición de la Fiscalía dos hombres que habrían participado en la activación de los artefactos explosivos improvisados tipo tatuco en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. En las próximas horas, estas dos personas serán presentadas ante un juez de control de garantías, mientras avanzan las actividades investigativas para identificar a la organización criminal responsable de este acto terrorista. La información preliminar da cuenta de una posible autoría de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc".

Publicidad

La ente acusador añadió que "con el pleno despliegue de sus capacidades investigativas, tecnológicas y de análisis criminal", asumió las indagaciones relacionadas con los actos terroristas perpetrados contra la fuerza pública y la población civil. "Equipos de fiscalía y policía judicial de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con apoyo de la Policía Nacional, avanzan en los actos urgentes y en la recopilación de elementos materiales probatorios para identificar, ubicar y lograr la judicialización de los responsables", añadió.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

