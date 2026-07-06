Así han reaccionado alcaldes a la creación de Bloque de Defensa Urbana anunciado por De la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que creará un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. A través de su cuenta de X señaló que el 7 de agosto firmará el decreto para poner en marcha esta iniciativa con la que busca implementar medidas efectivas y acordes con las ciudades más afectadas por la inseguridad. Asimismo, hizo un llamado a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para crear la más grande operación de seguridad urbana en Colombia.

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De la Espriella también confirmó que este 8 de julio iniciará en Cúcuta, Norte de Santander, el primero de los 32 empalmes regionales, y anticipó que habrá medidas y órdenes necesarias para recuperar el orden público del Catatumbo. (Lea también: De la Espriella hace balance del empalme con el Gobierno Petro: déficit fiscal, paz total y salud)



La respuesta de los mandatarios locales al Bloque de Defensa

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que también es presidente de Asocapitales, manifestó que “cerca de la mitad de los colombianos vive hoy en las ciudades capitales, que además son un gran motor de la economía nacional. Por eso estamos listos para construir una agenda conjunta que fortalezca la seguridad, impulse el desarrollo económico, mejore la movilidad, garantice mayor equidad social y fortalezca la autonomía territorial. Hoy más que nunca el país necesita instituciones fuertes y que trabajen unidas. En las ciudades capitales, el nuevo gobierno tiene un aliado serio, técnico y comprometido para construir soluciones que mejoren la calidad de vida de todos los colombianos”.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, consideró que “este es un gran anuncio que nosotros llevamos dos años y medio esperando de parte del gobierno nacional. Creo que esto es un acierto de parte del presidente de la Espriella y desde Cali estamos listos para trabajar en ese sentido”.



Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, dijo que le “parece muy bien que tenga como prioridad la seguridad para la gente en el país versus lo que ha ocurrido con el gobierno Petro, el Gobierno nacional, que su visión de seguridad era venir a Medellín a hacer tarimazos para reunirse con los peores criminales y sacarlos de la cárcel. La paz total, yo creo que uno de los primeros decretos del presidente va a tener que ser también derogar la ley de paz total”.



Cristian Portilla, alcalde de Bucaramanga, manifestó que “esta iniciativa la recibimos con total alegría y aceptación rotunda. La lucha contra el tráfico de estupefacientes, contra las estructuras criminales y contra todo tipo de grupos armados que quieren alterar el orden público en los territorios, pues indudablemente es de vital importancia”.

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El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, escribió en su cuenta de X que recibía “esta noticia con mucho beneplácito y esperanza. Colombia necesita decisiones firmes en materia de seguridad y justicia, y el liderazgo del presidente de la República es fundamental para respaldar a quienes desde las regiones enfrentamos este desafío en todo el país. Los alcaldes necesitamos ese apoyo para devolverles la tranquilidad y la confianza a nuestros ciudadanos”.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, le recordó a De la Espriella que en la ciudad “tenemos varias bandas enfrentadas, necesitamos decisiones desde el nivel central para desactivar y desarticular a esas estructuras criminales que nos están haciendo daño”. Por eso sugirió “intervenir cárcel, convertida en centro de operaciones para la delincuencia. Aumentar pie fuerza, fortalecer inteligencia, desatar manos a las agencias de seguridad del Estado para que puedan actuar con autoridad y contundencia, todo bajo el imperio de la ley”.

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Además, le dijo al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, que le ofrecía la ciudad “como sede del primer gran Consejo de Seguridad Nacional, nodo Región Caribe. ¡ESTAMOS LISTOS!”.



¿Cómo funcionaría el Bloque de Defensa en las ciudades?

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, explicó en Noticias Caracol que “cuando se habla de este tipo de figuras, lo que se hacen son unos equipos interagenciales que se encargan de combinar sus capacidades con base en las autoridades que le da la Constitución y la ley para avanzar en la lucha contra las diferentes amenazas. En el caso de lo urbano, debe contar con un trabajo de las especialidades policiales y las policías metropolitanas enfocadas en los centros de gravedad del delito en las ciudades, más el trabajo muy fuerte de la Fiscalía General de la Nación en la judicialización de los responsables”.

“No hay que perder de vista que aquí la aplicación de la ley es fundamental en el debilitamiento de estas estructuras. Por ejemplo, en Bogotá, lo que nosotros esperaríamos es que hagamos un trabajo muy fuerte contra la distribución y venta de drogas, contra la extorsión, contra el hurto, que es un delito que en general el sistema ha despreciado en la aplicación de la ley y contra el cual luchamos de manera permanente, fuerte y que seguimos sin tener avances porque esa estructura general de lucha contra ese delito es relativamente débil. Y golpeando en esos tres centros de gravedad logramos tener mayores disminuciones en homicidios como lo que hemos tenido hasta ahora”, agregó.

No obstante, aclaró que los detalles de cómo funcionará el Bloque de Defensa “nos los tiene que dar el Gobierno nacional con base en los planes que tiene. Lo que está claro es que cada ciudad tiene que tener su plan especial. El centro de gravedad del crimen en cada ciudad es diferencial y, adicionalmente, el orden de magnitud de las amenazas también es diferente. Así que esto es una combinación entre capacidades, estrategia, eficiencia en el uso de los recursos. No hay que olvidar que los recursos asignados a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares hoy en día son bastante débiles”.

“Cada ciudad debe tener un plan en particular que responda a la forma como se enfrentan esos centros de gravedad. Y algo muy importante, si bien el esfuerzo en las ciudades es fundamental para el debilitamiento del delito y del crimen, las zonas de origen de muchos de los elementos que las economías criminales aprovechan para afectar a las ciudades también deben tener una tensión”, precisó el funcionario distrital.

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El alcalde de la capital vallecaucana habló, por su parte, del bloque de búsqueda que funciona en su ciudad, integrado por miembros activos de la Policía Nacional y articulado con Fiscalía y Fuerzas Militares, asegurando que “ha sido efectivo no solo para proteger a Cali defensivamente contra estos terroristas, sino también para pasar al ataque en zona rural y capturar o neutralizar a los responsables por poner esas bombas. En el caso de la seguridad ciudadana, por lo menos en el caso de Cali, es muy parecido porque los que están inundando a la ciudad de droga son los mismos narcoterroristas que están en las montañas del sur del Valle o del norte del Cauca, y los que están reclutando menores para llevárselos para el monte o para que vendan drogas en las ciudades son los mismos también. Entonces este bloque de búsqueda para la seguridad ciudadana debe ser primero que todo efectivo para desarticular las más de 100 bandas que tenemos identificadas en Cali. Nosotros las estamos desarticulando a un ritmo hoy de entre una y dos al mes, necesitamos que sean más”. Aseguró que “se puede aprender de esa experiencia”.

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