Sergio Fajardo afirma que el presidente Petro “es un maestro para las cortinas de humo”

El precandidato Sergio Fajardo volvió a criticar al presidente Gustavo Petro, esta vez por lo que dijo el mandatario en Barranquilla, durante su alocución, sobre la consulta popular, al manifestar que "si toca ir a huelga indefinida (...) el presidente se pondrá al lado del pueblo, y si me van a echar por ello estallará la revolución en Colombia porque no vamos a arrodillarnos".

El Gobierno nacional presentó nuevamente la consulta popular que el Senado hundió el mismo día que revivió la reforma laboral. Sin embargo, la iniciativa radicada el 19 de mayo tenía cuatro preguntas adicionales a las doce iniciales, y están relacionadas con la reforma a la salud. "No hemos pedido nada que no sea normal en el mundo, no estamos siendo exagerados ni radicales. Yo no estoy pidiendo el socialismo, aunque quisiera (...) aquí solo queremos la dignidad del pueblo trabajador", dijo Petro.

"A partir de hoy, el pueblo de Colombia se levanta", afirmó, e insistió en que "la oligarquía de Colombia debe saber que ahora tiene el pueblo enfrentado porque no fue capaz de dialogar con el presidente".

"Destruyen familias cuando impiden que la jornada laboral sea de ocho horas y no de esclavos. Acoso, esclavitud, pérdida de derechos, nos quitan la dignidad (...) ¿Por qué no dejan que el pueblo de Colombia decida?", cuestionó el mandatario, quien con su gabinete ha dicho que lo ocurrido con la primera consulta popular que presentó fue “fraude”.

Adicional a esto, las centrales obreras anunciaron “un gran paro nacional el 28 y 29 de mayo”, que “se entiende en la perspectiva de la Huelga General y el poder popular”, y dijeron que realizarán otro “el 11 de junio, acompañado de 4 grandes caravanas hacia Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá”.

Los ministros de Trabajo, Salud e Interior radicaron la nueva consulta popular, compuesta por 16 preguntas - Ministerio de Trabajo

“¿Cómo le parece un presidente promoviendo paros, haciendo daños?”: Fajardo

El precandidato insistió en que este “gobierno ha sido muy mal gobierno, su estrategia es bien conocida. ‘Esto es culpa de Duque’, que yo creo que fue un mal presidente, y ‘no me dejan’. Y está movilizando a la gente alrededor de eso. Está en su cancha, en la confrontación, en la polarización, en sacar la rabia, en incitar al miedo, esa es la de él”.

Reconoció “que reforma laboral se necesita”, pero en cuanto al sistema salud, Fajardo manifestó que “ha sido un fiasco y por culpa de ellos toda persona en Colombia hoy tiene un familiar que no le han dado la cita”.

“¿A quién le está yendo muy bien? A las droguerías. ¿Por qué? Porque la gente tiene que sacar la plata del bolsillo para ir a comprar. Estamos hablando del tema energético, que estamos en una crisis. El tema fiscal, estamos en una crisis. Para arrancar, ¿estoy diciendo algo que no sea correcto?, ¿estoy diciendo algo que no sea un hecho?”, agregó.

Aseveró, además, que el presidente Petro “es un maestro para las cortinas de humo y para echarle tierra a las cosas. (…) ¿Cómo le parece un presidente promoviendo paros, haciendo daños? Eso es innecesario, es una estrategia política porque él sabe confrontar y entonces sale a pararse y se habla con 35.000 personas que le llevan allá para que les hable, o los 20.000 o 5.000 o los que sean para decirles, pero no está escuchando a cada uno”, dijo.

Y acotó algo más: “Me falta decir algo que para mí es lo peor que ha ocurrido y es la corrupción. Estamos viendo la peor corrupción que se puede ver en cabeza del señor Armando Benedetti”.

